Náutico x Vitória: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Náutico e Vitória duelam neste domingo (29) pela 21ª rodada da Série B. Dentro da zona de rebaixamento, o rubro-negro baiano vai em busca do primeiro triunfo fora de casa no campeonato. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre pernambucanos e baianos terá transmissão da TV Bahia (Globo), Sportv e Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio dos Aflitos, no Recife. A bola rola a partir das 16h.

Prováveis escalações

Náutico: Alex Alves, Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Bryan; Marciel, Rhaldney e Jean Carlos; Iago Dias, Vinícius e Paiva. Técnico: Marcelo Chamusca

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Soares; Wesley, Samuel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes

Arbitragem

José Mendonça da Silva Júnior apita o jogo, auxiliado por João Fábio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (trio do Paraná). Já o árbitro de vídeo (VAR) será comandado por Adriano Milczvski (Paraná).