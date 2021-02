Navio da Espanha ancora em Salvador com 31 casos positivos da covid-19

O navio pesqueiro Venturer, de Vigo, na Espanha, chegou a Salvador em busca de assistência médica. É que a tripulação, que não tinha a capital baiana como destino em seu plano de viagem, precisou ancorar na Baía de Todos-os-Santos porque, dos 63 tripulantes, 31 apresentaram resultado positivo do teste RT-PCR para a covid-19.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a embarcação, que ancorou em 28 de janeiro, está em área de quarentena no mar e nem chegou a desembarcar no porto.

Toda a assistência ao navio foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) através de seu posto localizado no Porto de Salvador. De acordo com a agência, todos os cuidados foram tomados para que os navegantes fossem atendidos sem a possibilidade de contaminação dos profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações do Centro de Vigilância em Saúde, apesar de quase metade do navio ter sido infectada pelo vírus, apenas cinco tripulantes precisaram de assistência médica até o momento em um hospital cujo nome não foi revelado.

A reportagem buscou junto à Anvisa informações sobre o protocolo de atendimento à tripuiação, mas não obteve resposta e não teve suas ligações atendidas pelo Posto Portuário da Anvisa em Salvador, que acompanha o caso de perto.





*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro