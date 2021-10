Navio laboratório francês estuda impactos da poluição na Baía de Todos-os-Santos

Quando se pensa em um laboratório, inevitavelmente a gente associa que todos aqueles equipamentos de última geração estão armazenados em uma sala de um prédio. Mas se o espaço destinado à pesquisa e experimentos for flutuante? E se estiver ancorado na Marina de Salvador ? Pois bem. É justamente nas águas da Bahia de Todos-os-Santos, na região do Comércio, que está o navio laboratório Tara, da fundação francesa Tara Océan, uma embarcação destinada à uma expedição internacional para estudar os impactos das mudanças climáticas e da poluição no oceano.

Durante os quatro dias em que a embarcação ficará ancorada em Salvador, serão realizados eventos, oficinas e exposições em diferentes espaços da cidade, entre eles a Marina, onde o público poderá se aprofundar na atividade nada expedição. Durante quase dois anos, o navio laboratório Tara percorrerá 70.000 quilômetros no Atlântico Sul, ao longo das costas da América do Sul e da África, até a Antártida. No Brasil, a expedição já passou pelo rio Amazonas e fez escala em Belém. De Salvador, partirá com destino ao Rio de Janeiro.

Em cada parada, a Fundação Tara, em parceria com a Embaixada da França no Brasil e a rede de Alianças Francesas, prepara exposições, oficinas e conferências em espaços públicos, assim como visitas à escuna que, por enquanto, seguem virtuais devido a limitações impostas pela pandemia. Essas atividades são gratuitas e acontecem com inscrição prévia. Em função da pandemia, as atividades na capital baiana acontecem perto da Marina, no espaço HUB Salvador, com público limitado e orientado a seguir todos os protocolos sanitários. A programação inclui apresentação virtual da embarcação em português, exposição de microrganismos com possibilidade de analisá-los através de microscópios digitais e atividades lúdicas, como jogos, além da exibição de filmes.

Entre as atrações da escala em Salvador estão a exposição “Plástico no mar: as soluções estão em terra”, na Aliança Francesa de Salvador, com ilustrações e infográficos sobre os problemas causados pela poluição plástica e as soluções para limitar seu impacto. Outra exposição discute a vida útil dos produtos feitos de plástico. "Matérias plásticas: vidas selvagens", organizada pelo IRD, instituto francês de pesquisa para o desenvolvimento, fica em cartaz no Museu Náutico do Farol da Barra até dezembro. Essa exposição, organizada em torno de 20 painéis - em português, francês e inglês - traça a trajetória de produtos plásticos provenientes do Vietnã, desde seus locais de produção e consumo até a acumulação de resíduos nos mares. Essa iniciativa faz parte do projeto FrancEcolab Brasil, que visa fortalecer a responsabilidade ambiental entre jovens brasileiros.

O ponto alto da programação acontecerá no feriado, dia 12 de outubro, com um evento cultural organizado também no Museu Náutico do Farol da Barra: “Nosso Oceano Atlântico” que abordará a ligação oceânica e cultural entre o Brasil e a África. As apresentações fazem uma integração do oceano Atlântico com a cultura afrodescendente de Salvador. O artista plástico Menelaw Sete fará uma homenagem aos pequenos com participação de 30 crianças de um projeto social coordenado por ele. “Vamos realizar um evento que valorize esse oceano comum a África e ao Brasil, um só ecossistema, tão rico e ainda tão pouco conhecido”, promete o carioca André Abreu, que há dez anos integra a Fundação Tara.

Quatro escolas municipais, que somam 120 alunos, já estão com as visitas agendadas. Apesar de não poderem entrar no navio, as crianças poderão ficar no píer, enquanto parte da tripulação faz uma demonstração do manuseio de alguns equipamentos da expedição.

"O objetivo dessas ações é a transmissão da ciência para o público em geral, para que todo mundo tenha o conhecimento do trabalho que é realizado dentro do navio", declarou a diretora de operações da Tara Océan Clementine Moulin. A embarcação possuí uma série de equipamentos, tais como um sistema de filtração, lupas e coletores de algas, além de duas salas onde funcionam os laboratórios. Diariamente são analisadas mais de 100 amostras.

Missão

A missão da Tara Océan faz parte do programa internacional de pesquisa AtlantECO, que conta com 36 institutos parceiros de 13 países, incluindo o Brasil. O objetivo desta missão é estudar o microbioma oceânico e suas interações com o clima, bem como o impacto da poluição nos oceanos. 'Aqui no Brasil, buscamos nos aprofundar como a situação dos rios como forte influência nos oceanos, tanto na superfície, como na profundidade", disse Clementine. Esta é a segunda vez que a missão vem ao Brasil. A primeira aconteceu em 2010, quando o veleiro atracou no Rio de Janeiro.

O navio laboratório conta com 14 tripulantes. Alguns dos cientistas a bordo da escuna são brasileiros, vinculados a cinco universidades do país: a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Federal de São Carlos (UFSCAR), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A equipe é formada também marinheiros, além de um jornalista, um artista e um representante da Marinha do Brasil.

Microbioma

Os microrganismos marinhos desempenham papel essencial para o clima e para a vida no planeta, sendo responsáveis por mais de dois terços da biomassa marinha. Eles são a base de uma imensa cadeia alimentar que sustenta uma grande parte da população mundial. Além de regular a temperatura da terra e desempenhar um papel fundamental na nutrição dos ecossistemas, estes organismos marinhos são verdadeiras fábricas de serviços ecológicos e econômicos, produzindo oxigênio e capturando emissões de carbono geradas pelas atividades humanas.



O programa da escala do TARA em Salvador



Segunda-feira (11/10) e Terça-feira (12/10):



Visita pública das 9h às 11h / 14h às 16h





https://www.weezevent.com/tara-tara-esta-em-salavdor-de-bahia

Terça-feira (12/10): Evento das 15h às 18h 15h - Atividade de coleta de lixo plástico na praia do Farol da Barra e diálogo com especialistas sobre a questão do plástico no mar. Aberto a todos 16h - Performance do artista Menelaw com 30 crianças. 17h - Conferência "Nosso Oceano Atlântico" no Forte Santo Antônio da Barra Link de inscrição para a conferência: https://www.weezevent.com/tara-esta-chegando-em-salvador-evento-cultural-e-ambiental



Quarta-feira (13/10):

19.30PM Curtas-metragens / Troca com a equipe e cientistas da Missão Tara / Exibição do filme Planet Ocean, de Yann Arthus-Bertrand e Michaël Pitiot

https://www.weezevent.com/film-debate-a-fundacao-tara-ocean-descobrindo-os-povos-invisiveis-do-oceano



Exposições:

De 21 de setembro a 7 de novembro:

A exposição “Plástico no mar: as soluções estão em terra”, na Aliança Francesa de Salvador, com ilustrações e infográficos sobre os problemas causados pela poluição plástica e soluções para limitar seu impacto.

De 24 de setembro a 05 de dezembro:

Exposição IRD "Matérias plásticas: vidas selvagens", no Museu Náutico da Bahia - Forte de Santo Antônio da Barra, entrada gratuita, de segunda a domingo sempre das 10h às 18h



Serviço:

O quê? Navio Laboratório Tara.

Quem? Iniciativa da fundação francesa Tara Océan .

Quando? Estará atracado na Marina de 10 a 14 de outubro (a visitação acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro)

Como? Acesso com inscrições prévias através do

(https://www.weezevent.com/tara-tara-esta-em-salavdor-de-bahia)

Quanto? Gratuito