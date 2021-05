Navio no Porto de Aratu está em quarentena por conta de tripulante com covid

Um navio atracado no Porto de Aratu foi conduzido à área de quarentena após a confirmação de pelo menos caso de coronavírus entre os tripulantes. A embarcação tem bandeira Suíça e saiu do Golfo da Finlândia com direção à América do Sul no dia 5 de maio, vindo em direção à América do Sul.

O navio chegou ao porto de Aratu no início da semana, mais precisamente às 7h24 de terça-feira (25).

O navio se chama Romandie. Segundo a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), responsável pelo porto, o caso foi confirmado após uma triagem preventiva e e posterior inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela condução do caso.