Navio terá programação especial para o feriado em Salvador

Uma novidade vai ancorar em Salvador neste domingo (10). O Navio Laboratório Tara, da fundação francesa Tara Océan, vai oferecer exposição gratuita sobre a poluição no mar e as consequências para o avanço das mudanças climáticas. A programação especial vai até a quinta-feira (14) e conta com apoio da prefeitura.

Haverá ações em diversas regiões de Salvador e o navio também estará aberto à visitação do público, na segunda (11) e terça-feira (12), mediante inscrição prévia no site www. weezevent. com/ tara-tara-esta-em-salavdor-de-bahia. Ele ficará ancorado na Marina, no bairro do Comércio.

Um dos espaços estará montado no Hub Salvador, também no Comércio. O local receberá exposição de até dez painéis de 1,20m x 1m sobre o Tara Océan e o projeto científico; um telão que exibirá vídeos e pequenos filmes sobre a temática; e duas mesas para oficinas de descoberta científica.

Além disso, o Hub Salvador também será palco de oficinas abertas ao público na segunda (11) e terça-feira (12). As atividades incluem apresentação virtual da embarcação, exposição de microrganismos com possibilidade de analisá-los através de microscópios digitais e atividades lúdicas, como jogos, além da exibição de filmes. Os interessados em ingressar nas oficinas podem fazer a inscrição através do site www. weezevent. com/ tara-tara-esta-em-salavdor-de-bahia.

O ponto alto da atração acontecerá no feriado, dia 12 de outubro, com um evento cultural organizado no Museu Náutico do Farol da Barra. Intitulado “Nosso Oceano Atlântico”, a ação abordará a ligação oceânica e cultural entre o Brasil e a África. O artista plástico Menelaw Sete fará uma homenagem aos pequenos com participação de 30 crianças de um projeto social coordenado por ele.

Entre as atrações, a exposição “Plástico no mar: as soluções estão em terra”, na Aliança Francesa de Salvador, mostrará ilustrações e infográficos sobre os problemas causados pela poluição plástica e as soluções para limitar seu impacto. Outra exposição, "Matérias plásticas: vidas selvagens", discute a vida útil dos produtos feitos de plástico. Organizada pelo IRD, instituto francês de pesquisa para o desenvolvimento, a mostra fica em cartaz no Museu Náutico do Farol da Barra até dezembro.

A programação especial e gratuita, que prossegue até quinta-feira (14), tem a participação da Prefeitura de Salvador, através das secretarias municipais de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), de Inovação e Tecnologia (Semit) e de Educação (Smed).

Na terça-feira (13), alunos da rede municipal de ensino participarão da programação, para conhecer de perto as iniciativas e a necessidade de preservação do meio ambiente, através do cuidado com os oceanos.

Programação no Navio Tara em Salvador:

10/10 (domingo)

Chegada do Tara no Terminal Turístico Náutico da Bahia (Marina Porto Salvador) Visitas de convidados ao veleiro e imprensa.

11/10 (segunda-feira)

Inauguração do Espaço Tara Oceano (Hub Salvador)

Visita pública das 9h às 11h / 14h às 16h

12/10 (terça-feira)

- Exposição, atividades e oficinas Ocean Lab, de 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h

- Evento “Nosso Oceano Atlântico”, no Museu Náutico da Bahia, às 18h

13/10 (quarta-feira)

- Exposição, atividades e oficinas Ocean Lab, de 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h

- Atividade aberta ao público de coleta de lixo plástico na praia do Farol da Barra e diálogo com especialistas sobre a questão do plástico no mar, às 15h

- Soirée Aliança Francesa – Exposição Microplásticos e encontro com os cientistas, às 18h

14/10 (quinta-feira)

- Exposição, atividades e oficinas Ocean Lab, das 9h30 às 11h30

- Conferência Científica AtlantECO no Hub Salvador, das 10h às 13h – Inscrição no site www. weezevent. com/ tara-esta-chegando-em-salvador-evento-cultural-e-ambiental

- Partida do navio, às 14h