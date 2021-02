Nego Di baterá o recorde? Relembre os participantes com maior rejeição no BBB

Eliminar Nego Di, na visão da maioria do público, não é suficiente: é preciso que seja com rejeição histórica.

Numa edição em que gregos e troianos se juntaram para defender Sarah e Gil do Vigor, o "Gabinete do Ódio", como vem sendo chamado o grupo encabeçado por Karol Conká, Nego Di, Projota e Lumena, tem reprovação quase absoluta.

E neste domingo (14) foi formado o primeiro paredão com um integrante do quarteto. Por isso a audiência está se mobilizando nas redes sociais, puxando mutirões, para garantir que Nego Di saia com mais de 90% no paredão contra Sarah e Fiuk.

Mas isso seria suficiente para torná-lo o eliminado com maior rejeição na história do Big Brother Brasil?

Para ocupar o primeiro lugar no pódio, Nego Di precisa receber mais de 95% dos votos. A líder na disputa é Aline Cristina, eliminada com esta porcentagem num paredão contra Gazi Massafera no BBB5.

Este, aliás, é um detalhe que dificulta a missão: Nego Di estará em um paredão triplo, com isso os votos acabam sendo divididos entre três participantes.

Confira o restante do top-10 de maiores rejeitados da história do BBB: