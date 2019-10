Nelson José de Carvalho embarca com família para canonização de Irmã Dulce 

Nelson José de Carvalho, diretor da ABI Bahia, embarcou ontem à noite para a Europa. Por lá, ao lado da esposa Sandra e da filha, a médica Analuzia Moscoso de Carvalho, irá prestigiar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, que ocorrerá no próximo dia 13, no Vaticano. Nelson faz parte da Irmandade do Senhor do Bonfim.

O trio viajou através da agência Happy Tour, que organizou diversos roteiros especiais para a ocasião.