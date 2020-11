'Nenhum jogador é insubstituível', avisa capitão Wallace

O capitão Wallace não titubeou. Ao contrário, o zagueiro foi firme ao falar sobre o clima do elenco na Toca do Leão com a ausência de Thiago Carleto. O lateral esquerdo foi liberado dos últimos dois treinamentos, não jogará contra o Figueirense e pode deixar o Vitória em breve.

"O clima tá normal. Nenhum jogador é insubstituível. Vai chegar minha hora de sair também e o clube também não vai sentir, como não sente a falta de ninguém. Desde que você não seja Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo, todo mundo é substituível", afirmou Wallace nesta quarta-feira (11).

Em 16º lugar, com 21 pontos, a um da zona de rebaixamento, o Vitória vive situação delicada na Série B e não vence há nove rodadas. De acordo com Wallce, não há problemas extra-campo e sim baixo rendimento dentro dele mesmo.

"Infelizmente eu não tenho acesso à vida de todo mundo, eu não sei o que cada um faz, isso é responsabilidade exclusiva do atleta, ele sabe o que é melhor pra ele. Acredito que aqui não tem nenhum tipo de problema extra-campo", disse. "O resultado não está sendo feito acho que é pela questão do campo. Tiveram momentos que a gente jogou bem, mas não conseguimos converter isso em vitórias. Ao longo das partidas que eu estive aqui, a gente tem tido superioridade, tem proposto o jogo, jogado até de forma ofensiva, mas o resultado não vem. É tentar sanar esse detalhe o quanto antes para que os resultados possam vir o mais rápido possível", projetou.

O jogo entre Vitória e Figueirense será disputado na quinta-feira (12), às 21h30, no Barrdão. Será o primeiro do rubro-negro como mandante no segundo turno da Série B. N estreia do returno, a equipe comandada por Eduardo Barroca perdeu para o Sampaio Corrêa, de virada, por 2x1, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Para a partida contra o Figueirense, Barroca contará com os retornos dos volantes Guilherme Rend, que volta ao time após cumprir suspensão, e Lucas Cândido, que se recuperou de um edema na coxa.