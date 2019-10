Netflix contrata Leandro Hassum e deve investir R$ 350 mi no Brasil em 2020

A Netflix planeja investir pesado no mercado brasileiro no ano de 2020. E, segundo o UOL, a empresa já contratou um nome de peso para ser a cara da plataforma de streaming: Leandro Hassum, que deixou a Globo neste ano após 21 anos de casa.

O comediante assinou um contrato para fazer dois filmes, um deles com estreia marcada para o final de 2020 que se chamará Tudo Bem No Natal Que Vem. O outro está previsto para 2021 e não teve nome anunciado.

The Crown e Velozes e Furiosos 8: confira as estreias de novembro da Netflix

O ator faz parte da crescente aposta no serviço de streaming no mercado brasileiro: ao todo, a plataforma está investindo R$ 350 milhões na produção de conteúdo nacional para o ano que vem. Em 2019, produções como 'Modo Avião', com Larissa Manoela, e 'Ricos de Amor', com Danilo Mesquita e Giovanna Lancellotti, foram filmadas.

Adrien Muselet, diretor de aquisição de conteúdo do serviço de streaming, justificou o maior investimento por conta de uma audiência cada vez maior no Brasil. Além disso, as produções brasileiras têm dado cada vez mais resultado - este ano, a plataforma lançou séries como Irmandade, O Escolhido, Coisa Mais Linda, Sintonia e uma nova temporada de 3%.

Traficantes usam série da Netflix para embalar R$ 2 mi em pasta de cocaína na BA

"Nos últimos anos a aposta no conteúdo brasileiro começou com uma série, que foi o 3% [em 2015]. E hoje estamos falando em fazer séries, fazer filmes, e investir R$ 350 milhões de produção. Só cresceu desde então. O conteúdo brasileiro funciona muito bem no Brasil e o que vemos é que quando a história é muito boa e bem realizada, a tendência é funcionar também fora do Brasil", frisou Muselet ao UOL.

Filmes com Hassum

O projeto com Hassum, Tudo Bem no Natal Que Vem, conta a história de Jorge, um homem que sempre detestou o Natal, até o dia que se vê forçado a se fantasiar de Papai Noel e acaba caindo do telhado de sua casa. Quando acorda, percebe que já está no feriado do ano seguinte, e percebe rapidamente que está fadado a acordar Natal após Natal, sem saber nada do que fez nos outros dias do ano.