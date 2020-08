Netflix divulga trailer de 'Enola Holmes', filme com Millie Bobby Brown e Henry Cavill

Enola Homes, nova produção original da Netflix, teve trailer divulgado nesta terça-feira (25). No filme, Millie Bobby Brown (Stranger Things) vive a irmã de um dos detetives mais conhecidos da literatura mundial, Sherlok Homes, vivido por Henry Cavill. Sagaz e corajosa, ela se lançará em uma aventura cheia de mistérios para solucionar o desaparecimentos de sua mãe (Helena Bonham Carter).

A trama se passa em 1884 e tem início no dia do aniversário de 16 anos de Enola quando, ao acordar, ela descobre que sua mãe sumiu sem deixar rastros. A jovem, que cresceu com muita liberdade, passa a ficar sob a tutela dos irmãos Sherlok e Mycroft (Sam Claflin), que decidem mandá-la para uma escola de estiqueta.

Ela se revolta e foge para Londres em busca da mãe. Na capital da Inglaterra, ela se deparará com uma conspiração que pode alterar o rumo da humanidade e se lança na missão de solucionar a questão.

Enola Homes é baseado na aclamada série de livros de Nancy Springer e tem estreia marcada para 23 de setembro.

Assista ao trailer de Enola Homes: