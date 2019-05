Neto Baiano se recupera e é relacionado para Guarani x Vitória

O atacante Neto Baiano treinou normalmente na manhã deste domingo (12) e vai para o duelo com o Guarani, na segunda-feira (13), às 20h, no Brinco de Ouro, pela terceira rodada da Série B.

O camisa 9 era dúvida por não ter participado da atividade do último sábado (11) por conta de uma faringite. Recuperado, o centroavante foi relacionado pelo técnico Claudio Tencati e embarcou no começo da tarde para Campinas.

Dos quatro reforços que tinha à disposição, Tencati relacionou apenas dois, os atacantes Ítalo e Matheus Augusto. O volante Romisson e o zagueiro Dedé ficaram em Salvador se condicionando.

São três desfalques. O lateral direito Van, o meia Ruy e o atacante Caíque Souza estão lesionados. O último, inclusive, foi autor de um dos três gols do Leão na Série B, na estreia diante do Botafogo-SP no sábado (4).

Com isso, o time titular em Campinas deve ter Caíque; Matheus Rocha, Everton Sena, Victor Ramos e Capa; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Andrigo; Ruan Levine, Felipe Garcia e Neto Baiano.

Confira os relacionados:

Goleiros: Caíque e Ronaldo

Laterais: Capa e Matheus Rocha

Zagueiros: Everton Sena, Ramon e Victor Ramos

Volantes: Dudu Vieira, Gabriel Bispo, Léo Gomes, Matheus Farinha e Rodrigo Andrade

Meias: Andrigo e Nickson

Atacantes: Felipe Garcia, Ítalo, Léo Ceará, Matheus Manga, Ruan Levine e Neto Baiano