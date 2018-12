Neto de Regina Casé será batizado em Salvador

O mês de janeiro será especial para Regina Casé, que vai passar uma temporada em Salvador. Além de estrear um espetáculo (um recital com seus textos preferidos) no Espaço Cultural Barroquinha, ela também irá receber convidados para o batizado de seu neto, Brás Casé, filho de Benedita e João Pedro Januário.

A cerimônia será nas primeiras semanas de 2019, na Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, na ladeira do Pelourinho. Em seguida, a família celebrará com muitos amigos, entre baianos e outros tantos vindos de vários lugares do Brasil, na sua casa, no Santo Antônio Além do Carmo.

Regina Casé e o neto, Brás Casé (Foto: Reprodução/Redes sociai)

Bella Nápoli celebra 56 anos com jantar especial

Para registrar o aniversário do restaurante Bella Nápoli, a mais antiga casa italiana da capital baiana, um jantar comemorativo está sendo preparado para receber os amigos e clientes, no endereço do Caminho das Árvores.

Será na próxima terça-feira, dia 18, a partir das 20h, e contará com harmonização de vinhos da região da Puglia, na Itália.

Desde que foi fundada, em 1962, pelos imigrantes italianos da família Sciarretta Angelino, o restaurante preserva a tradição ao longo do tempo e se mantém uma empresa familiar, tendo Gian Francesco Angellino à frente dos negócios – membro da terceira geração do clã- e sua mãe, Ana Sciarretta Angelino comandando a cozinha.

Bella Nápoli (Foto: Divulgação)

Tem casal novo na área

Casal novíssimo e frequente na capital baiana: Vanessa Almeida e Duda Sanches. Os dois já estão circulando assumidíssimos. Ao ouvir a pergunta: “Vocês estão namorando?”, responderam imediatamente e ao mesmo tempo! O que nem era necessário: todo mundo percebe a energia de começo de relacionamento.

Duda, vale lembrar, é um dos vereadores mais jovens de Salvador e é filho do deputado estadual Alan Sanches.

Alô, Trancoso!

Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello vão passar o fim de ano na Bahia. O casal acaba de alugar uma casa em Trancoso, nas proximidades da pousada Uxuá. O Natal deles, em família, também será por lá.

Lançamento

Na tarde da última terça-feira, a varanda do restaurante Amado, em Salvador, começou a receber manequins de calcinha e sutiã. Era o lançamento da nova coleção da marca italiana de lingerie Intimissimi, que na capital baiana é comandada pela franqueada Renata Andrade. Dentre as convidadas, cerca de 50 mulheres da sociedade, como Renata de Magalhães Correia, Larissa Bicalho, Cristina Calumby e Catarina Coelho.

Cristina Calumby e Renata Andrade (Foto: Elias Dantas)

Renata de Magalhães Correia (Foto: Elias Dantas)

Catarina Coelho (Foto: Elias Dantas)

Tem mais

Na ocasião, Larissa Bicalho revelou que irá comemorar seu aniversário, no próximo dia 22, com um sunset em seu apartamento, na Avenida Sete de Setembro. “Será uma reunião informal, para apenas 40 amigas”, nos disse Larissa que, ao invés de presentes, pede que as convidadas levem brinquedos ou material escolar para serem doados para a Igreja Sara Nossa Terra.

Larissa Bicalho (Foto: Elias Dantas)





Escape perfeito

No Carnaval de 2019, a pousada Ponta de Santo André, localizada em Santo André, no sul da Bahia, vai receber um evento de seis dias para praticantes de yoga. A programação diária tem meditações, prática física, aulas teóricas e intervalo para aproveitar a praia. Bacana, hein?

Presença confirmada

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está chegando em Salvador para participar de um evento do LIDE-BA, que seria realizado na semana passada, no Fera Palace Hotel. A nova data, conforme a coluna apurou, será segunda –feira, 17 de dezembro.