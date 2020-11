Neto fala do potencial turístico da capital: 'Salvador não é só Carnaval'

O prefeito ACM Neto falou nesta quarta-feira (11) sobre o calendário de eventos da cidade, lembrando que "esse ano tudo vai ser diferente". Neto destacou que agora é o momento de mostrar o apelo de Salvador para além das festas. "Hoje temos oportunidade vender a cidade para além do calendário de festas. Salvador não é só Carnaval. O legado de obras que deixamos, se bem trabalhado, é um potencial a chamar o Brasil a conhecer o Centro Historico, a Baía de Todos os Santos, nossa Orla, o Litoral Norte, em uma venda conjunta. Buscar o apelo do turismo natural, ao ar livre, aproveitar a cidade", disse. O prefeitou falou durante participação na Expo Retomada, evento no Centro de Convenções para mostrar na prática como funciona a aplicação de protocolos pare realizar eventos seguros em meio à pandemia.

"Esse ano tudo vai ser diferente. Ainda vamos tomar decisão referente ao Réveillon e Carnaval. Não há data confirmada, isso deve acontecer em novembro. Se for suspensão (do Carnaval), queremos realizar a festa em outro momento de 2021", reafirmou. "Como compensar isso: turismo de lazer, vender a cidade numa nova perspectiva, e o turismo de negócio", disse o prefeito. "É mais fácil organizar um espaço como esse do que fazer um Carnaval. Queremos ampliar o turismo de negócios em Salvador", destacou.

Neto falou também da importância do novo Centro de Convenções. "Depois que esse equipamento foi inaugurado e todos puderam testemunhar o impacto dese centro, como ele foi feito para atender à necessidade de Salvador. Todo investimento que fizemos foi para oferecer elementos para tornar a cidade competitivas no turismo de negócio. Quem vê a qualidade e conforto do que foi construído e a eficiência da gestão sabe que ele atende às demandas. A prefeitura tem o compromisso de trabalhar em parceria com a GL Eventos, que é gestora do Centro de Convenções, para retomar o tempo perdido. Nossa expectativa era que Salvador desse uma guinada na liderança do turismo de negócio, mas a pandemia não deixou", lamentou.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Ele disse que o cuidado com a vida das pessoas é o norte de todas as decisões. "Esse é o compromisso da prefeitura, do Centro e do trade". Lembrou também que as medidas de segurança serão um atrativo importante para turistas. "Quando formos promover Salvador, precisamos mostrar que é um destino seguro para quem quer frequentar, restaurantes, praias, bares e museus", disse. "E para aqueles que vão para feiras e congressos, encontrarem umas cidades que cumpre os protocolos e as medidas", disse, afirmando que a capital tem potencial para buscar novos nichos.

"As pessoas que vêm para festas fazem parte de um nicho tambémm. Mas podemos conquistar outros. Familias que viajam conjuntamente, por exemplo. Todas essas conquistas ficarão para depois da pandemia. A cidade se prepara para ser mais competitiva", acredita.

Fim de ano e Carnaval

O prefeito afirmou que a virada de ano será feita de maneira totalmente diferente, mas ainda não antecipou como será o evento, que está em fase de ajustes. "Mas a virada em Salvador vai ter mais repercussão nacional do que qualqer outra já realizada na cidade", acredita. "A gente tinha um problema, não podia fazer festas, aglomerar e fomos conversando, fizemos parcerias e vamos fazer a maior virada do ano. Precisamos também pensar no ano todo, os 365 dias, para a economia girar, ter mais emprego e gerar negócio", considerou.

Sobre o Carnaval, ele disse que o anúncio sobre a decisão de adiamento será esse mês. "Se já tiver prefeito eleito no próximo domingo, pode ser que o anuncio seja na próxima semana. Se tiver segundo turmo, vai demorar mais um pouco", diz.

Expo Retomada

Ao todo, 673 pessoas que participaram da Expo Retomada realizaram exame RT-PCR para covid-19, como medida de segurança, ofertada pela organização. Os testes são realizados pela empresa Testes Moleculares, única a realizar testagem em massa no Brasil. Os exames foram realizados gratuitamente na véspera do evento via drive-thru e com hora marcada. Os resultados dos exames foram disponibilizados no mesmo dia por e-mail. Quem testou positivo teve a inscrição cancelada.

Entre os palestrantes do evento, além do prefeito, estão o publicitário Nizan Guanais, o presidente da Associação Brasileiras das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovicz e a empresária e promotora de eventos Lícia Fábio. É possível acompanhar on-line pelo Youtube e Instagram.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)