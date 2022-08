Neto lidera ranking Datafolha e Ipec entre candidatos a governador nos estados

As pesquisas sobre a disputa nos estados já realizadas pelos dois principais institutos do país, Datafolha e Ipec (ex-Ibope), apontam o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) como o candidato a governador que reúne o maior percentual de intenções de voto. Na sondagem do Datafolha divulgada anteontem, Neto aparece com 54%. A do Ipec sobre a corrida pelo Palácio de Ondina, encomendada pela TV Bahia, só será conhecida hoje. Além da eleição para o governo baiano, o Datafolha fez levantamentos em outros três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Da lista, quem chegou mais perto foi o governador mineiro Romeu Zema (Novo), com 47%.

Linha de frente

Até ontem, o Ipec havia divulgado pesquisas em 16 estados. Destas, o único a se aproximar de Neto foi o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), preferido por 52% dos eleitores capixabas. Logo abaixo, vêm os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), ambos com 46%.

Duplo revés

Após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) negar a suspensão da sondagem do Datafolha para governo e Senado na Bahia, a coligação liderada pelo PT sofreu nova derrota na tentativa de barrar também a divulgação da primeira pesquisa do Ipec no estado, cujo pedido foi rejeitado na quarta-feira pela Justiça. A ofensiva contra os dois institutos tem como pano de fundo a estagnação do candidato petista, o ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues, que ainda não rompeu a marca dos 20%, mesmo com dez dias de campanha liberada nas ruas e na internet.

Alarme antifuga

Entre cardeais da base aliada insatisfeitos com o desempenho de Jerônimo, existe outro motivo para o cerco do PT aos levantamentos. No caso, evitar que o eventual retrato desfavorável, detectado antes por dados de pesquisas para consumo interno, deflagrasse um segundo processo de debandada semelhante ao que ocorreu entre meados de julho e início de agosto. A hipótese faz certo sentido. Ontem e anteontem, dois prefeitos do PP deixaram o arco governista e anunciaram apoio a ACM Neto: William de Alemão, de Dário Meira, e Zé Carlos Carvalho, de São Desidério.

Ringue aberto

Nomes fortes do governo Rui Costa (PT), o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, e o procurador-geral do Estado, Paulo Moreno, travam internamente um duro duelo pela vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) com a aposentadoria de Raimundo Moreira do cargo de conselheiro da corte. A queda de braço pela indicação de Rui começou a elevar o clima no alto escalão do Executivo.

Terceira via

Vitório e Moreno, entretanto, podem guerrear por nada. Nos gabinetes do TCM, corre a versão de que o governador atua discretamente junto aos deputados estaduais por alguém da cota pessoal, sem histórico de mandato eletivo e nem no secretariado, para a vaga no tribunal que pertence à Assembleia.