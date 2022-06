Neto vai aproveitar ida de Lula e Ciro ao Dois de Julho para consolidar independência

Com a presença garantida de dois presidenciáveis nas comemorações do Dois de Julho em Salvador, Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT), o ex-prefeito ACM Neto, pré-candidato da União Brasil ao governo do estado, vai aproveitar a passagem de ambos na festa para consolidar a postura de independência em relação à disputa pelo Palácio do Planalto. Aos aliados mais próximos, Neto afirmou que a cerimônia se tornou a oportunidade perfeita para reafirmar o discurso adotado desde o início da pré-campanha. Em suma, reforçar o foco exclusivo em propostas voltadas a resolver problemas enfrentados pelos baianos e mostrar que, ao contrário dos demais concorrentes, não depende de muletas para se manter de pé.

Bônus extra

Para Neto, o cenário vai ficar ainda melhor caso se confirmem os rumores de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) também visitará a cidade no Dois de Julho. Enquanto os rivais serão coadjuvantes dos candidatos à Presidência no evento, avalia, ele caminhará como protagonista no meio do povo sem carregar na testa o carimbo de poste.

Isolado na liderança

Na bolsa de apostas formada por caciques da oposição, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) desponta como líder absoluto entre os nomes do bloco cotados a ganhar o troféu de campeão de votos da futura bancada baiana na Câmara. As projeções levam em conta o grande número de prefeitos que fecharam apoio ao parlamentar, estimado em aproximadamente 30, e a capacidade de costurar alianças de peso em redutos antes dominados por parlamentares da base governista. No segundo pelotão da tropa oposicionista, aparecem João Leão (PP), Adolfo Viana (PSDB) e Neto Carletto (PP), sobrinho do influente deputado federal Ronaldo Carletto (PP), de quem herdou a vaga na chapa.

Quarteto em si

Já na lista da base alinhada ao PT, quatro deputados federais encabeçam a fila de favoritos ao posto de mais votado da Bahia: Pastor Sargento Isidório (Avante) e Otto Filho (PSD), respectivamente, primeiro e segundo colocados na sucessão de 2018, Jorge Solla e Afonso Florence, os petistas mais bem posicionados na última eleição. Contudo, tanto de um lado quanto do outro a previsão é de que nenhum deles deve ultrapassar a casa dos 250 mil votos este ano.

Novato top

Primeiro quadro do Ministério Público da Bahia a integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o promotor João Paulo Schoucair surpreendeu juristas de alto calibre ao assumir ontem o cargo de conselheiro. Além dos elogios derramados pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do CNJ, a cerimônia de posse de Schoucair atraiu pesos pesados do Judiciário, da Procuradoria-Geral da República e do MP nos estados.

Faca na conta

Em meio ao cerco sobre gastos excessivos para o São João no interior, o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro (PDT), decidiu cortar de R$ 2,8 milhões para R$ 1 milhão a verba dos festejos. Com a sobra, disse Pinheiro, ampliou a frota da rede de saúde com oito novos veículos, incluindo ambulâncias.