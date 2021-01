Ney Lima faz vídeo brincando com participação no BBB21:'Vou ganhar essa caceta'

Apontado como possível participante do BBB21, o humorista baiano Ney Lima brincou ao postar um vídeo mostrando como seria a sua participação no reality. "E teve boatos que eu não estava confirmada nesse BBB", disse ele, marcando Boninho, diretor do reality.

O vídeo já começa na entrada da cidade de Serrinha, interior da Bahia. Lá, ele se apresenta como "Violeta, também conhecida como boca de escopeta. Vou entrar no BBB e ganhar essa caceta", garante.

Depois ele mostra suas atribuições. Primeiro, numa pegada de sua conterrânea Mari Baianinha, diz ser musa fitness. A seguir, para informar sua profissão, aparece rodando bolsinha. "Trabalho no ramo do prazer", diz.

Já sobre suas atitudes na casa, Ney diz ser capaz de destruir tudo e todos para ganhar o prêmio. Ainda garante que não irá combinar voto, mas logo depois aparece escolhendo um alvo com Babu - apelido de sua mãe e não o participante do BBB20.

Assista ao vídeo completo: