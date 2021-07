Ney Matogrosso comemora 80 anos com biografia e EP com quatro músicas

Capa do livro (Foto Bob Wolfenson)

Um dos artistas mais importantes da MPB, o cantor Ney Matogrosso completa 80 anos dia 1 de agosto. A data será marcada por duas comemorações. A primeira é o livro Ney Matogrosso - A Biografia, que será lançado pela editora Companhia das Letras e já está em fase de pré-venda. O autor é o jornalista e biógrafo Julio Maria, que passou cinco anos na trilha do artista para contar sua bela história.

Julio visitou a casa em que Ney nasceu em Bela Vista do Mato Grosso do Sul, a vila militar em que viveu a adolescência com o pai em Campo Grande e o quartel da Aeronáutica que o abrigou como soldado no Rio. Encontrou um irmão mais velho do qual a família não tinha notícias, levantou documentos de agentes que o observaram durante a ditadura e localizou fatos raros da fase Secos & Molhados. Também fala do namoro do artista com Cazuza.





Ainda no bojo das comemorações, será lançado o primeiro EP de um projeto com a Sony Music, reunindo quatro músicas, entre as quais a faixa principal, composta por Caetano Veloso. Ney preparou um repertório de 12 canções, especialmente selecionadas por ele, que serão disponibilizadas até o final de 2021.









Homenagem para Moraes Moreira

Ilustração de Moraes Moreira (Bárbara Coimbra)

“Para salvar a quarentena vamos fazer poesia, música e tocar violão”. Esse foi o recado, em vídeo, deixado por Moraes Moreira para George Israel, dias antes da sua inesperada partida. E George transformou essa perda em uma canção. Hoje, quando completaria 74 anos, o cantor e compositor Moraes Moreira (8 de julho de 1947 – 13 de abril de 2020) recebe uma homenagem especial.

É a música Estrela Moraes que foi gravada com a família do músico e parceiro George Israel. A filha dos ex-integrante do Kid Abelha, Cathy, divide os vocais com George e Leo Israel, mostra seu talento multi-instrumentista, tocando bateria, percussão, teclado e piano. A produção ficou a cargo do parceiro e produtor musical Nilo Romero, que também toca baixo e guitarra. O time de participações conta ainda com Filipe Paschoal, filho de Pepeu Gomes, no violão de nylon e Pedro Botafogo, no bandolim. O Clipe chega amanhã (9) às plataformas digitais.





VII Festival Internacional da Sanfona será virtual

Quinteto Sanfônico (Foto Divulgação)

O VII Festival Internacional da Sanfona, que acontece de 17 a 31 de julho, será online, com muitas atrações, atividades, animações e envolvimento com o público. O festival, que era sediado em Juazeiro, agora ganha o mundo com uma programação 100% online no YouTube.

Durante quinze dias, os amantes da sanfona poderão participar das oficinas ministradas por artistas renomados, jam session, além de assistirem aos shows de artistas nacionais e internacionais. Já confirmaram presença os artistas Ivan Greg, Adelson Viana, Targino Gondim, Quinteto Sanfônico do Brasil, Silas França, Daniel Itabaiana, Gennaro, Raniel Pernalonga, Gilberto Monteiro e os artistas internacionais Raulito Barboza (Argentina) e Richard Galianno (França). Inscrições para oficinas e para a Jam Session no Instagram @festivaldasanfona.





Reveillon Axé Moi 2022 anuncia preços promocionais



O Reveillon Axé Moi 2022, que acontece nos dias 29 e 30 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro de 2022 em Porto Seguro, avisa que até o dia 17 de julho estará com preço de lote de lançamento com os ingressos sendo vendidos à vista, em até 12 vezes no cartão de crédito. ou sete vezes no boleto bancário. Até o momento, as atrações confirmadas são Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano e Léo Santana. Informações através do e-mail sac.eventos@axemoi.com.br ou telefone (73) 3288-8921 (fixo).





TUM-TUM-TUM*





1 Amanhã será lançada a canção Mina, registro inédito do cantor e compositor Cazuza (que morreu dia 7 de julho de 1990), feito em parceria com os músicos George Israel e Nilo Romero. Na mesma data, também vai ser lançado o clipe de animação, assinado por Humberto Barros. Só para lembrar, Geroge Israel, Cazuza e Nilo Romero compuseram o grande sucesso Brasil, gravado por Gal Costa nos anos 1980.

2 O Afrochefe Jorge Washington inicia a edição de julho do Culinária Musical no sábado, a partir das 12h, no YouTube da Casa do Benin. Ele receberá o cantor Roberto Mendes, e a cantora convidada será Virgínia Rodrigues. O escritor Evandro Nunes vai lançar o livro O Teatro Negro e Atitude no Tempo. No cardápio do dia, o Jorge fará seu famoso Bacalhau a Martelo, que poderá ser encomendado pelo público por R$ 70 - porção pra duas pessoas.

3 A música Dona da Minha Cabeça, de Geraldo Azevedo, ganhou nova leitura, com a cantora baiana Louise Lou (ex-vocalista da Banda Kondendê). A gravação aconteceu no Lagoa Grande Studios, com a participação de músicos baianos. A canção também contará com um clipe, gravado no Teatro Vila Velha, em Salvador, que poderá ser visto a partir de domingo (11), no canal do YouTube da cantora (Youtube.com/louiselou).