Neymar chega nesta sexta (27) em Barra Grande; veja a mansão que ele vai ficar

Neymar Júnior

(Foto: Divulgação)

O jogador Neymar Júnior vai chegar nesta sexta-feira (27) em Barra Grande, no sul da Bahia, para curtir os festejos de fim de ano. Conforme já anunciado pelo Alô Alô, ele alugou a cinematográfica mansão do publicitário Duda Mendonça para se hospedar por lá. A casa de praia fica de frente para o mar e é maior do que o hotel vizinho, a pousada Taipu de Fora.

Casa de praia que Neymar vai se hospedar em Barra Grande

(Foto: Alô Alô Bahia)

Quem também deve passar os festejos de fim de ano em Barra Grande é o surfista Gabriel Medina. É provável que ele fique hospedado com Neymar na mansão que o jogador alugou por lá. Diversos fornecedores estão, neste momento, na residência, preparando todo o serviço para receber os dois amigos e mais os convidados deles, assim como a irmã de Neymar, Rafaella Santos, que também passará pelo vilarejo baiano. A temporada de agitos nem bem começou, mas deverá render fortes emoções.