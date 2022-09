Neymar é duramente criticado por Casagrande após apoiar Bolsonaro: 'Patético'

A tarde desta quinta-feira (29) foi um 'Deus nos acuda' após o jogador Neymar, craque do Paris Saint-Germain, ter declarado o seu voto para o presidente Jair Bolsonaro (PL). As redes sociais ficaram eufóricas e diversos famosos criticaram o atleta.

Um deles foi o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande. O famoso detonou o atacante do PSG através de um artigo de opinião em sua coluna no site UOL e comparou o comportamento de Neymar com a forma como o jogador jogou na copa de 2018, onde perdeu várias oportunidades dentro de campo.

"Neymar, esse vídeo de apoio a Bolsonaro, com essa dancinha, parece o seu comportamento na Copa de 2018, em que você só se jogava no chão e foi patético. Agora você está no chão novamente, só que com um assunto ainda mais sério", disse.

Casagrande ainda alertou Neymar para que ele focasse na copa ao invés de fazer comentários e apoios políticos nas redes sociais. "Neymar, agora você precisa jogar bem na Copa para o Brasil ganhar o hexa, porque você apoia um candidato que será derrotado e tentará um golpe de Estado. Ops, desculpa, camisa 10. Você não deve nem saber o que é um golpe de Estado", prosseguiu.