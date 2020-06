Neymar é registrado em pedido de auxílio emergencial e tem R$ 600 aprovado

Os dados de Neymar foram usados para solicitar à Caixa Econômica Federal o auxílio emergencial de R$ 600, destinados a trabalhadores informais durante a pandemia do coronavírus. A solicitação, com nome completo, CPF e outras informações pessoais do atacante do PSG e da Seleção Brasileira, como nomes de familiares, chegou a ser aprovada, segundo o UOL.

O Ministério da Cidadania e a Dataprev são os responsáveis pelas avaliações para a concessão do benefício. Após chegar a entrar no cronograma de pagamentos, o pedido foi congelado e passou a apresentar o status "em avaliação".

"Seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidades com a Lei 13.982/2020 e está sendo reavaliado", diz a mensagem disponível no site do programa.

A equipe de Neymar nega que o pedido tenha sido feito pelo jogador. E ainda diz desconhecer quem possa tê-lo feito. De acordo com o UOL, os representantes do atacante não sabiam da existência da solicitação até serem contatados pela reportagem.