Nickson comemora início de 2020 com gol decisivo para o Vitória

Nickson começou 2020 com vontade. Ele foi um dos destaques do triunfo do Vitória por 1x0 sobre o Jacobina nesta quarta-feira (22), no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Foi dele o gol da partida.

Na saída de campo, o meia concedeu entrevista ao canal Premiere e desabafou: "Para falar a verdade estou, sim, muito emocionado por conta do ano que tive em 2019 e que quero apagar".

"Quero mostrar não só para mim mesmo, mas para todos os torcedores e diretoria, que ainda podem confiar em mim. Não vou desistir nunca, estou aqui. Léo (lateral esquerdo) foi muito feliz no cruzamento e pude fazer o gol", completou.

Mais uma vez, foi do jovem de 22 anos o primeiro gol do Leão numa temporada. Aconteceu o mesmo em 2019, quando Nickson marcou de pênalti o primeiro tento do rubro-negro, sobre o CSA, pela Copa do Nordeste.

O restante do ano de 2019, no entanto, como destacou o próprio Nickson, foi muito ruim. O garoto recebeu chance em 17 partidas da equipe e não conseguiu atuar bem. Acabou vaiado no empate em 0x0 com o Operário-PR, pela 18ª rodada da Série B, e foi afastado.

Nickson dedicou o gol, tão importante para o rubro-negro, a um amigo: o goleiro Wallace, falecido em 27 de janeiro de 2018 em um grave acidente de carro. Eles foram companheiros por muitos anos na base do Vitória.

"Quero dedicar o gol primeiramente a Deus, a minha família, mas em especial a um grande amigo que perdi e isso vai fazer dois anos em breve: Wallace. Esse gol foi para ele", disse o meia, emocionado.