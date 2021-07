Nino e Daniel têm penas ampliadas por briga na final do Nordestão

O Bahia ganhou mais duas baixas importantes para os próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O STJD ampliou as penas aplicadas ao meia Daniel e ao lateral Nino Paraíba, por conta da confusão na final da Copa do Nordeste.

Os recursos apresentados por Bahia e Ceará foram julgados nesta quinta-feira (15), no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Além de Daniel e Nino, tiveram os casos analisados o zagueiro Juninho, pelo lado tricolor, os atacantes Mendoza e Jael, e o lateral Gabriel Dias, pelo clube cearense.

Na audiência, ficou decidido pela ampliação das punições. Assim, as penas de Daniel e Juninho saltaram de seis para oito jogos de suspensão cada. Enquanto a de Nino Paraíba, pulou de sete para dez partidas.

Juninho e Daniel estavam atuando sob o benefício de efeito suspensivo. Como já haviam cumprido duas partidas da punição, eles vão ter que ficar de fora de mais oito jogos. Juninho, inclusive, já foi negociado pelo Bahia para o futebol da Dinamarca e não faz mais parte do elenco tricolor.

Já Nino, que inicialmente havia sido punido com sete jogos de suspensão, cumpriu toda a pena estabelecida no primeiro julgamento, mas agora terá que desfalcar o Esquadrão em mais três partidas para completar a sentença.

Como a Copa do Nordeste é competição da CBF, as penas vão ser cumpridas no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Assim, tanto Daniel quanto Nino estão fora do jogo deste domingo (18), contra o Flamengo, às 18h15, no estádio de Pituaçu pela Série A. O lateral perderá também os dois confrontos com o Atlético-MG, pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

O Bahia foi penalizado ainda com a perda de um mando de campo.

Do lado do Ceará, os jogadores também tiveram as penas ampliadas. Mendoza subiu de oito para dez jogos, Jael de sete ara dez, e Gabriel Dias de seis para oito partidas.

A confusão entre os jogadores de Bahia e Ceará foi registrada no final da Copa do Nordeste, em maio, no estádio Castelão, em Fortaleza. Na ocasião, o tricolor venceu o alvinegro por 2x1 no tempo normal e faturou o tetra do Nordestão nas cobranças de pênalti.