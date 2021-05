Nissan Versa: configuração intermediária é a opção mais racional

Até o lançamento dessa nova geração, que chegou ao mercado brasileiro no final do ano passado, o Versa era reconhecido pelo seu custo/benefício e bom espaço. A estética era o ponto fraco do veículo. Na linha 2021, o sedã da Nissan teve seu desenho atualizado e ficou em equilibrado com outros modelos da marca, como o elétrico Leaf.

Acompanhe em vídeo a avaliação da versão intermediária do Versa

Sob o capô, abriga o mesmo conjunto motriz do Kicks: motor 1.6 litro e transmissão CVT - apenas a versão de entrada possui transmissão manual. O propulsor aspirado de 16 válvulas entrega 114 cv de potência, com gasolina e/ou etanol a 5.600 rpm. O torque máximo, obtido a 4 mil giros, é de 15,5 kgfm.

Pela aferição do Inmetro, o consumo previsto com gasolina é de 11,7 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada. No vídeo, você poderá conferir que conseguimos uma média um pouco superior na versão avaliada na Bahia, a intermediária Advance.

O sedã conta com direção com assistência elétrica e partida por botão (Foto: Nissan) Nessa configuração, os bancos são forrados em tecido (Foto: Nissan) São 4,49 metros de comprimento e 2,62 de entre-eixos. O porta-malas acomoda 482 litros (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Nessa configuração, o Versa custa R$ 92.990 e o único item opcional à disposição é a pintura. São sete cores, cinco metálicas com custo adicional de R$ 1.450 e duas sólidas (branca e preta), sem cobrança extra.

Na concorrência com o Versa Advance estão: Caoa Chery Arrizo 5 RXS (R$ 90.490), Chevrolet Onix Plus Premier (R$ 89.930), Fiat Cronos Precision (R$ 90.790), Honda City EXL (R$ 98.700), Hyundai HB20S Diamond (R$ 90.490), Toyota Yaris sedã XLS Connect (R$ 98.990) e Volkswagen Virtus Comfortline (R$ 96 mil).