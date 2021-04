Nizan Guanaes assume posto de conselheiro do Neojiba   

Nizan Guanaes (Foto: Marcelo Navarro/divulgação)

A relação de Nizan Guanaes com as artes é intensa, constante e frutífera. A mais nova incursão do empresário e publicitário baiano na área é o posto de conselheiro do Neojiba - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, a convite do maestro Ricardo Castro. O convite foi aceito de pronto e a posse já aconteceu na segunda-feira passada.

“Quero ser embaixador desse projeto no mundo! Porque é baiano, brasileiro e global. Deus me deu o dom de comunicar, e o meu propósito é usar esse dom pra mostrar que gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Meu papel é fazê-lo ainda mais conhecido e mais admirado. Ele representa o talento do Brasil, a alegria do Brasil. A Bahia tenta ser modesta, mas nós não encontramos argumentos”, disse Nizan.

O Neojiba foi criado em 2007 pelo próprio Ricardo Castro, em parceria com o Governo do Estado, para promover, incentivar e apoiar o desenvolvimento e a interação social pela prática musical coletiva. Ao longo dos anos, o projeto vem colhendo vários frutos. Em 2018, ao se apresentar com o maestro durante uma turnê de ingressos quase esgotados na Europa, recebeu inúmeras críticas positivas da imprensa. Os grandes jornais europeus trataram os jovens instrumentistas e Ricardo como “o milagre musical da Bahia”.





Pequenos encontros

Com os restaurantes funcionando em horário reduzido, personal chefs de Salvador têm deixado para trás o ritmo frenético das suas cozinhas industriais para atender uma clientela, digamos, mais exigente. Em apartamentos no Horto Florestal e no Corredor da Vitória, autoridades, políticos e empresários aparecem em grupos pequenos, para almoços e jantares. Além de mais discretos, são mais eficazes para os envolvidos. Os cardápios costumam se adaptar aos vinhos, e não o contrário. E dá-lhe Pêra Manca, Opus One, Almarone! Semana passada, em um desses encontros o tema foi a CPI da Covid.

Tradição mantida

Por conta da pandemia, a Fazenda Provisão, em Ilhéus, está fazendo passeios em grupos pequenos, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. A fazenda é de 1820 e o primeiro dono foi o coronel Domingos Adami de Sá. Na decoração da casa, é possível ver a tradição mantida através do mobiliário de época e objetos antigos. Além disso, os visitantes podem conhecer as etapas do beneficiamento do cacau, da colheita à secagem nas barcaças.

Inauguração

As empresárias Maiza Brito e Fernanda Drummond e o empresário George Carvalho, do Grupo de Óticas Cristalli, acabam de inaugurar a segunda Zeiss Vision Center da Bahia, localizada no Shopping Barra (Piso L3). A primeira unidade, também trazida pelo grupo, abriu as portas ao público em novembro de 2020, no Shopping Paralela (Piso L1). As duas operações obedecem rígidos protocolos de saúde e segurança com todas as medidas exigidas pela OMS e pelo Ministério da Saúde.





Galeria virtual

A artista baiana Mônica San Galo, em conversa com o Alô Alô Bahia, revelou uma novidade – está imersa em seu novo projeto, uma galeria virtual, que será lançada nos próximos meses. “Estou preparando uma galeria virtual. Ansiosa pelo momento em que podermos nos encontrar ao vivo, mas por enquanto o ambiente online é o que está valendo”, dos disse. O trabalho de Mônica se caracteriza principalmente pelo uso efusivo das cores e pelos vários elementos que reportam à sua infância de menina do interior, quermesses, procissões, festas de largo, juninas, balões e recorrentes anjos e flores.





Lázaro Ramos (Foto: @marcus.steinmeyer/divulgacao)

Curadoria de peso

Lázaro Ramos é um dos curadores do Festival de Solos Online, evento que vai reunir artistas de áreas e gêneros diversos. A programação, bem variada, vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 desse mês, tudo transmitido online pelo link youtube/brprodutora e, também, via zoom. Além do ator, escritor e produtor baiano, o evento teve a curadoria da coreografa, produtora cultural e ex-diretora do Teatro de Dança de São Paulo, Viviane Procópio, com colaboração do ator, diretor e produtor Kiko Mascarenhas.

Destaque

Pharrell Willians acaba de abrir um hotel em Miami. Trata-se do The Goodtime, que conta com 266 quartos. As diárias começam em 260 dólares, com acomodações que variam de tamanho e exclusividade, bem como de vista. Dá para escolher entre a Baía de Biscayne ou o Oceano Atlântico. O projeto é do estúdio de arquitetura Morris Adjmi, com interiores feitos por Ken Ful.

O empresário João Victor Moraes, do Grupo JRL Alimentos, celebra aniversário no dia 1º de maio e comemora antecipadamente com reunião para íntimos amigos na adega do Hotel Fasano, no Centro Histórico, em Salvador.

Gabriela Pugliesi desembarcou em Barra Grande, na Península de Maraú. Nessa terça-feira, a influenciadora digital aproveitou o dia no KA BRU Beach, um hotel boutique de apenas 6 suítes, que já foi premiado com o prestigiado Certificado de Excelência do TripAdvisor.