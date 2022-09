Nizan Guanaes passará temporada estudando em Harvard; saiba detalhes

O consultor e publicitário baiano Nizan Guanaes vai passar as próximas duas semanas nos Estados Unidos. Seu principal compromisso é na Universidade de Harvard, onde cursará o segundo módulo do Owner President Management (OPM), um dos mais conceituados do mundo e responsável pela formação de grandes empreendedores e líderes globais.

As aulas serão entre os dias 11 e 30 desse mês. Neste período, a operação da N Ideias, sua empresa de consultoria de estratégia de comunicação empresarial, estará sob o comando dos executivos Paulo Coelho e Celina Esteves.

