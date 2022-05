No 'Altas Horas', Arthur Aguiar fala sobre distanciamento de Paulo André

Neste sábado, 21, Arthur Aguiar esteve no "Altas Horas", da TV Globo, e falou sobre sua amizade com Paulo André após o fim do BBB 22. O campeão do reality disse que entrou em contato com o ex-colega de confinamento, mas não obteve resposta.

"Eu vi que ele assinou um contrato muito legal com uma agência de modelo. Mandei uma mensagem parabenizando, dizendo que tudo o que eu falei na casa era verdade, que realmente gosto muito dele Que é um cara legal, que gostaria de manter amizade, que me identifiquei e que ele me ajudou muito dentro do jogo", afirmou Arthur.

O artista também contou que pediu desculpas para o atleta por ter demorado para entrar em contato. No início de maio, Paulo André também participou do "Altas Horas" e revelou que ele e Arthur ainda não tinham conversado após o fim do programa.

O campeão do reality continuou: "mandei meu número de telefone novo e deixei no tempo dele. Demorou um tempo, ele me respondeu, agradeceu e disse que estava recebendo muitas informações, que a cabeça dele estava muito bagunçada e que iria me chamar, mas até hoje não me chamou".

Arthur ainda falou sobre a relação entre ele, PA, Scooby e DG, que viraram amigos dentro da casa vigiada do Brasil, mas não mantiveram contato do lado de fora. "Desejo tudo de melhor para eles, mas não posso obrigar ninguém a querer ser meu amigo e a falar comigo. Tudo o que eu entreguei no programa para eles foi de coração. Espero que algum dia a gente possa se encontrar", disse.