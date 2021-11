No aniversário da cidade, Niterói ganha estátuas de Paulo Gustavo e Dona Hermínia

Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, o comediante Paulo Gustavo, falecido no último 04 de maio, foi o grande homenageado no 448º aniversário da cidade. O ator ganhou duas estátuas em sua homenagem: uma retratando a sua imagem , e a outra a de sua famosa personagem Dona Hermínia.

Os monumentos, que medem 1,82 m de altura, foram instalados na tarde desta segunda-feira (22), no Campo de São Bento, o espaço de lazer mais popular do município. Imagens do momento foram compartilhadas pela prefeitura de Niterói nas redes sociais.

Niterói era também a cidade em que Paulo vivia com o marido, Thales Bretas, e os filhos gêmeos, Romeo e Gael, quando morreu, vítima de complicações da covid-19.

Para dezembro deste ano, está prevista a inauguração do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que incluirá pontos famosos de Niterói exaltados nas obras do comediante.

Protagonista da trilogia de filmes “Minha Mãe É uma Peça”, Dona Hermínia foi a personagem de maior sucesso do comediante. O terceiro filme da franquia, lançado em dezembro de 2019, se tornou a maior bilheteria do cinema nacional, arrecadando mais de R$ 143,9 milhões.