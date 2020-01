No BID: Trio que estava emprestado está de volta ao Vitória

Três velhos conhecidos da torcida estão teoricamente de volta ao Vitória. Nesta quarta-feira, primeiro dia de 2020, a CBF atualizou seu sistema interino de contratos. Com isso, Fabiano, Yago e Neilton retornaram oficialmente de empréstimo.

O trio deixou a Toca do Leão no início de 2019. Fabiano foi emprestado ao Coritiba em troca pelo meia Ruy. Yago foi cedido temporariamente ao Goiás. Já Neilton foi para o Internacional em negociação que trouxe o meia Andrigo e o zagueiro Thales ao Vitória.

Todos possuem contrato com o Vitória até o final de 2020. No entanto, não devem se apresentar nesta quinta-feira (2), às 15h, quando o rubro-negro retoma as atividades para a pré-temporada.

Yago terminou a temporada valorizado após ter disputado 30 partidas pelo Goiás na Série A. Tanto o time esmeraldino como outros da elite manifestaram interesse em contratá-lo.

Neilton não foi bem no Colorado. Por ter um salário muito distante da realidade financeira do Vitória - gira em torno de R$ 300 mil - o atacante será mais uma vez negociado. Já Fabiano, que também não teve uma boa temporada pelo Coritiba, está fora dos planos.

A CBF já havia oficializado no dia 1º de dezembro, logo após o encerramento da Série B, os retornos de empréstimo do atacante Léo Ceará e do zagueiro Ruan Renato, que disputaram a competição pelo CRB e pelo Figueirense respectivamente.

O único que será aproveitado pelo Vitória em 2020 é Léo Ceará, que é esperado na reapresentação na Toca do Leão nesta quinta-feira. Ruan Renato foi emprestado ao Botafogo e irá direto ao clube carioca.