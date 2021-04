No CT do Ceará, Bahia encerra preparação para pegar o Fortaleza

O Bahia está pronto para enfrentar o Fortaleza. Na manhã des sexta-feira (2), o elenco tricolor realizou o último treino antes da partida deste sábado (3), às 16h, no estádio Castelão, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

No CT do Ceará, o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino tático com foco na saída de bola e marcação. Depois, os atletas fizeram um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Dado Cavalcanti não indicou a equipe titular, mas o Bahia vai contar com duas novidades para o duelo contra o Fortaleza. O meia Thaciano e o volante Matheus Galdezani foram relacionados pela primeira vez e devem ficar como opção no banco de reservas.

A tendência é de que o Bahia repita a escalação que iniciou a partida contra o Altos-PI, na última rodada. Assim, o tricolor deve ser formado por: Douglas, Nino Paraíba, Germán Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Edson, Patrick e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Com 10 pontos, o Bahia está na vice-liderança do grupo A, a um ponto do CRB. O Esquadrão pode garantir classificação à segunda fase do Nordestão já nessa rodada. Para isso, precisa vencer o Fortaleza e torcer por pelo menos empates de Sampaio Corrêa, Treze e 4 de Julho.