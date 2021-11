No Dia da Favela, CUFA de Sussuarana promove evento com música, arte e dança

O bairro de Nova Sussuarana, em Salvador, recebeu um grande evento nesta quinta-feira (04), em comemoração ao Dia da Favela. Organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) de Sussuarana, a festa foi marcada por muita música, danças e exposições artísticas.

A programação começou às 16h, na Praça Rute Pacheco, e contou com apresentação do DJ Branco, show da Banda Urbanidade, mostra de dança afro com o Rei e Rainha da Beleza Negra de Sussuarana, roda de samba com o grupo Capoeira Pé de Biriba e exposição “Adereços e Luxo do Axé”, do fotógrafo e ativista LGBTQIA+ Genilson Coutinho.

"Muito importante para a comunidade da Sussuarana, a banda Urbanidade Nagô tem 25 anos de resistência dentro da favela, promovendo ações culturais, desenvolvimento social e cultural”, disse Carlos Ivan Regente Disco D, que comanda o grupo musical.

Para a agente de saúde Georgina Bispo, moradora da favela da Sussuarana, o dia foi muito significativo “para que todos nós da sociedade tenhamos consciência que na favela temos todos os tipos de pessoas, que não podemos ter discriminação, que o projeto da CUFA ajuda muito nesta identificação. Com as pessoas curtindo sem distinção de raça, cor ou religião, todos curtindo em prol de uma favela só.”

(Divulgação/CUFA) (Divulgação/CUFA) (Divulgação/CUFA) (Divulgação/CUFA) (Divulgação/CUFA)

As atividades para celebrar o Dia da Favela também tem como objetivo fortalecer a relação da Cufa Sussuarana com a comunidade, e ao mesmo tempo proporcionar uma atividade de lazer, após um longo período sem atividades de rua, em razão da pandemia ao longo deste quase dois anos.

Durante este período, as lideranças jovens da Cufa, que integram a Cufa Brasil, continuam realizando a entrega e distribuição de cestas, vale gás, absorventes, dentre outras necessidades da comunidade, para milhares de famílias.

“A favela tem uma enorme contribuição para a existência e desenvolvimento desse país. Foi o território que mais sofreu na pandemia, mas foi quem foi pra rua fazer os serviços que contribuíram para o asfalto permanecer em home office, evitando um caos maior”, falou Preto Zezé, presidente nacional da CUFA. “Por isso, 4 de novembro é dia de celebrar a força, a dignidade, resiliência, a luta e as conquistas da favela”, concluiu Zezé.