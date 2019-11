No dia do aniversário, MC Guimê é batizado em igreja evangélica

O funkeiro MC Guimê celebrou o aniversário de uma maneira diferente. O cantor aproveitou a data para ser batizado na Assembleia de Deus, em Alphaville, São Paulo.

A imagem do batismo do cantor foi publicada pelo Instagram oficial da Assembleia. Guimê apareceu ainda em diversas imagens de outras pessoas que também foram batizadas. O cantor de 26 anos mora em Alphaville.

"Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo", escreveu a igreja na legenda.

Guimê sempre teve um lado religioso forte. Ele teve um casamento tradicional com Lexa, comandado pelo padre Fábio de Melo. Para a revista Quem, Lexa também já tinha falado sobre sua relação com a fé. "Gosto de ir à igreja no tempo vago porque trabalho muito esse lance de energia e fé. Eu acredito nas cargas da vida. Vou na igreja para abrir meu coração e reestruturar a minha alma", disse.