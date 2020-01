No Irã, milhares velam corpo de general morto em ataque dos EUA

Milhares de pessoas se reuniram em cidades do Irã, neste domingo (5), para acompanhar o cortejo fúnebre do general Qassem Soleimani, morto na quinta (2) em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque.

A homenagem ao general, transmitida ao vivo pela TV estatal do país, começou na cidade de Ahvaz, no sudoeste do Irã, por volta das 8h (1h30 no horário de Brasília). De lá, o corpo de Suleimani seguiu para Mashhad, no nordeste do país.

Na segunda-feira (6), o cortejo seguirá para Teerã, a capital, e, na terça (7), chegará a Kerman, cidade natal do general, onde será realizado o sepultamento.

Manifestantes também foram às ruas em outros países neste domingo para protestar contra a morte de Suleimani. Em Londres, eles se reuniram em frente à embaixada americana, e, na Turquia, em frente ao consulado dos Estados Unidos em Istambul.

Também houve manifestações em homenagem a Suleimani em Karachi, no Paquistão, e em Beirute, no Líbano.

Soleimani era o segundo homem mais poderoso do Irã, abaixo apenas do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. O general comandava a Força Quds, uma unidade de elite da Guarda Revolucionária Iraniana com atuação sobretudo no exterior.

Os Estados Unidos consideravam a Quds uma força terrorista, e acusaram Soleimani de estar "ativamente desenvolvendo planos para atacar diplomatas americanos e membros do serviço no Iraque e em toda a região".

Funeral reuniu milhares em Bagdá

O funeral de Soleimani vai durar 4 dias, e teve início no sábado (4), com um cortejo que reuniu dezenas de milhares de pessoas em Bagdá. O primeiro-ministro iraquiano Adel Abdul Mahdi participou da caminhada, que reuniu dezenas de milhares de pessoas.

Depois de sair de Bagdá, o corpo passou pelas cidades de Karbala e Najaf, consideradas sagradas pelos muçulmanos xiitas.