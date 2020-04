Um dos responsáveis direto pelo retorno do Bahia à Série A, em 2010, o atacante Jael afirmou que tem o sonho de voltar ao Tricolor.

Durante entrevista ao Dazn, Jael lembrou as passagens pelo clube e carinho que tem da torcida do Esquadrão. Campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, o atacante de 31 anos defende atualmente o Matsumoto Yamaga, do Japão.

Confira o trecho da entrevista de Jael ao Dazn: