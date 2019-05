No meio do caminho: homem que escalou a Torre Eiffel é resgatado

O homem que escalou a Torre Eiffel, em Paris, na tarde desta segunda-feira (20) foi resgatado pelos bombeiros perto das 22h do horário local (17h no horário de Brasília). A peripécia provocou o fechamento do monumento ao público por mais de cinco horas.

De acordo com o jornal Le Parisien, o homem já estava a 115m do chão (a Torre Eiffel tem ao total 300m) quando os bombeiros do grupo de intervenções em ambientes perigosos foram acionados, cerca de 16h (aproximadamente 11h no horário de Brasília).

Em determinado momento, o homem parou e ficou sentado a uma altura equivalente a um prédio de 28 andares. Ainda não se sabe o motivo do ocorrido, mas a polícia local suspeita de uma tentativa de suicídio.

Mais cedo, um porta-voz da empresa que administra a Torre Eiffel afirmou ao Le Parisien que acredita que o homem tenha chegado até o segundo andar do monumento de elevador, com outros turistas.

De acordo com a emissora BFM, o homem escalou a estrutura com as próprias mãos e sem a ajuda de cordas ou equipamentos especiais.

Tanto o monumento quanto os jardins e pátios ao redor foram completamente esvaziados para a operação de resgate. Autoridades emitiram um comunicado informando que a Torre Eiffel deve ser reaberta na terça-feira (21) às 9h30. Quem havia comprado um ingresso para visitar o local nesta segunda-feira será "automaticamente reembolsado".