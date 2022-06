No primeiro São João de rosto colado desde a pandemia, trio lança “Forró Por Elas”

Tem pimenta de cheiro, cheiro no cangote, no canto da boca e rosto coladinho. “Forró Por Elas” é um chamego. É o balanço de quem não vai dançar sozinho depois de dois anos pandêmicos sem festas de São João.

Forró Por Elas é resultado da união de três artistas baianas, cantoras e compositoras, com diferentes identidades musicais, Eloah Monteiro, Brena e Rool Cerqueira. Juntas, as artistas compuseram um piseiro com xote e poesia. A música estará disponível nas principais plataformas de música, na sexta-feira (24).

“Eu fui desenvolvendo esse chamego, que é típico do nosso forró, típico do nosso São João e pensando em cenas desse lugar do aconchego”, contou Eloah.

Após dois meses de formação na comunidade Som Por Elas, a frente de educação e selo musical da plataforma Pagode Por Elas, o projeto de Eloah, Rool e Brena foi premiado com toda estrutura necessária para realização deste lançamento musical. Sendo “Forró Por Elas”, o primeiro single de Rool Cerqueira.

“Som Por Elas faz exatamente a trilha que tinha que fazer, e faz muito bem, o que resulta nesta união, nesse processo coletivo que está sendo poderosíssimo, e me levando a este primeiro lançamento musical”, disse Rool.

De acordo com a gerente de projetos da Pagode Por Elas, Beatriz Almeida, Som Por Elas surgiu para suprir uma lacuna quanto à profissionalização e digitalização das mulheres na música. “Reunimos três pilares fundamentais: conhecimento, network e oportunidades exclusivas. Tudo isso porque acreditamos numa nova década da música, feita por e para elas”, afirmou Beatriz.

Em pouco mais de dois minutos de canção, a música traz a estética soul da cantora Brena, a lírica poética da artista Rool Cerqueira e a música popular da cantora e compositora sul baiana Eloah Monteiro.

“Nunca tinha feito uma composição em parceria, e aí surgiu essa proposta. Foi um desafio, mas foi muito natural e gerou essa música de milhões que eu, particularmente, estou apaixonada”, revelou Brena.

O single é uma realização do selo Som Por Elas, a frente de educação da plataforma Pagode Por Elas, com produção musical assinada por Rodrigo Hit e composição, arranjos e coros pelas intérpretes. A fotografia capturada através do olhar de Lane Silva e a direção de arte pelas mãos de Carol Magalhães.