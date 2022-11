Noite da Beleza Negra vai voltar a acontecer em janeiro de 2023

Greicile Teixeira atual Deusa do Ébano (Foto: Divulgação)

A 42ª edição da Noite da Beleza Negra, do Bloco Ilê Aiyê será realizada no dia 21 de janeiro de 2023. As inscrições vão até o dia 14 de dezembro e devem ser feitas pelo link: www.belezanegraileaiye.blogspot.com. Até lá, as candidatas passarão por uma pré-seleção no dia 16 de dezembro, quando serão escolhidas as 15 finalistas. Entre os critérios estão o nível de consciência cidadã em relação ao papel da mulher negra na sociedade e a performance em dança afro, uma vez que se apresentar ao lado da Band’Aiyê é uma das atribuições da Rainha do Ilê Aiyê durante seu reinado.

A vencedora da 42ª edição fará sua estreia oficial no Carnaval de Salvador 2023, quando o Ilê Aiyê dedica o seu tema ao centenário do angolano Agostinho Neto. Atualmente, o cargo de Deusa do Ébano está sendo ocupado por Gleiciele Teixeira Oliveira, que conquistou o título em fevereiro de 2020 e, em caráter inédito, cumpre seu terceiro ano de reinado devido às restrições da covid-19, que impediram a realização do concurso nos dois últimos anos.

Folia no Parque com Claudia Leitte, Tomate, Saulo e Parangolé

Claudia Leitte (Foto: Divulgação)

Muita gente sentiu falta de Claudia Leitte e Tomate na festa dos 15 anos do Folianópolis. Mas, os fãs dos dois artistas não perdem por esperar. Eles foram confirmados na edição 2023 do Folia no Parque, que acontece dias 28 e 29 de janeiro em Jurerê Internacional. O anúncio foi feito durante a realização do Folianópolis. Também irão participar Saulo e o Parangolé, de Tony Salles. Aliás, por falar no Parango, parece que a banda caiu no gosto dos catarinenses. Sempre presente nos grandes eventos, a turma manda ver. O Folia no Parque é um evento mais enxuto e que deu certo.

Dia do Samba faz 50 anos e homenageia Moraes Moreira

Moraes Moreira (Foto: Divulgação)

O incansável cantor, compositor e sambista Edil Pacheco está mais uma vez empenhado em realizar mais uma edição do Dia do Samba, que chega aos 50 anos no dia 2 de dezembro. Este ano, o homenageado é Moraes Moreira. O evento acontece no Largo do Caramuru, Rio Vermelho, e deve receber alguns bambas do autêntico ritmo brasileiro. Ao longo desses anos já foram homenageados nomes como Paulinho da Viola, Chico Buarque, Cartola, Batatinha, Ederaldo Gentil, Martinho da Vila e João Bosco. A luta é árdua e todos os anos Edil batalha para conseguir patrocínio. Não podemos deixar o samba morrer.





TUM-TUM-TUM*

1 Cidadão do mundo de Santo Amaro, embaixador do Recôncavo, Roberto Mendes faz, no sábado, dia 26 de novembro, às 18h, no palco montado no Largo do Cruzeiro do São Francisco, o principal show do Festival de Cultura Popular, que será realizado no Centro Histórico de Salvador nos dias 25, 26 e 27 de novembro, de forma gratuita.

2 Dia 9 de fevereiro de 2023 acontece a Lavagem de Lavagem de Itapuã em homenagem a seu Gilberto da Padaria Portugal, com a presença da baleia internacional , nas cores vermelha e branca da Escola de Samba Viradouro, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2020. A despedida será na Quarta-feira de Cinzas, dia 22 de fevereiro, na 36ª Festa da Baleia de Itapuã. A organização é de Cristiano Loureiro.

3 Depois do axé, Saulo investe no mundo infantil com o EP Pé de Maravilha. O trabalho está disponível nas plataformas de streaming. Em Pé de Maravilha ele incorpora o elemento lúdico às composições. De Novo traz tudo com cadência no estilo dos gêneros carnavalescos que acompanharam sua carreira, desde 1996. Já Tamanho do Céu vai mais para canção de ninar