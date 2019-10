Noiva de Lucas Lucco é internada duas semanas após aborto espontâneo

Lorena Carvalho, noiva do cantor Lucas Lucco, foi hospitalizada neste sábado (19), duas semanas após sofrer um aborto espontâneo. As causas de sua internação não foram reveladas, mas seu estado é estável, de acordo com comunicado divulgado pela equipe do cantor. As informações são do portal Uol.

"Após sofrer um aborto espontâneo, com dois meses de gestação, Lorena não se sentiu bem e precisou ser internada", diz o texto, publicado no Instagram do sertanejo. "Seu quadro é estável. Lucas está ao lado da noiva, oferecendo toda atenção e suporte necessários."

Por conta do estado de saúde de Lorena, o cantor cancelou dois shows que faria neste fim de semana, em Umuarama (Paraná) e Mogi Mirim (São Paulo). "O cantor reitera seu compromisso com todos os fãs e público que acompanham seu trabalho e pede compreensão neste momento", afirma o comunicado.

Em setembro, a Coluna do Leo Dias, do Uol, informou que Lorena Carvalho estava grávida de dois meses, e que eles deveriam anunciar a novidade em breve. No começo de outubro, no entanto, o cantor e a noiva revelaram que haviam perdido o bebê. Lucas e Lorena estão juntos desde 2013, entre idas e vindas. Eles moram juntos desde 2017.

O pedido de noivado de Lucas para Lorena aconteceu no dia 23 de agosto, quando ela já estava grávida, e virou um clipe para os fãs nas mãos do cantor.