Noiva de Ray Liotta fala da morte do astro pela primeira vez

Noiva do ator Ray Liotta, 67 anos, falou sobre a morte do companheiro pela primeira vez neste sábado (28). O astro de Os Bons Companheiros morreu na República Dominicana enquanto dormia, na quinta-feira (26). Ele estava no país para gravar seu novo filme.

Jacy Nittolo, de 47 anos, noiva de Liotta desde dezembro de 2020, desabafou no Instagram. Jacy é cabeleireira e conheceu marido por meio dos filhos.

“Minha vida nos últimos dois anos não foi nada além de verdadeiramente mágica. Ray e eu compartilhamos um amor profundo que guardarei em meu coração para sempre. Rimos diariamente e éramos inseparáveis. A química foi selvagem da melhor maneira. Ele era tudo no mundo para mim e não podíamos ter o suficiente um do outro. O tipo de amor verdadeiro com o qual se sonha. Ele era a pessoa mais bonita por dentro e por fora que eu já conheci... e mesmo isso é um eufemismo”.

“Que bom que você experimentou esse tipo de amor, Jacy! Algumas pessoas só sonham com isso. Sinto muito por ele ter te deixado tão cedo”, escreveu uma seguidora.

Quem foi Ray Liotta?

Liotta foi ator por quatro décadas. Ele esteve em outros sucessos como "Totalmente Selvagem" (1986), "Campo dos Sonhos" (1989) e "Cop Land" (1997).

Alguns dos últimos filmes em que apareceu foi "História de um Casamento" (2019), e "Os Muitos Santos de Newark" (2021), onde desempenhou dois papéis. Ele terminou "Cocaine Bear", dirigido por Elizabeth Banks, e deveria estrelar o filme "The Substance", com Demi Moore e Margaret Qualley no elenco.

O ator deixa a filha, Karsen Liotta, e a noiva, Jacy Nittolo, que estava na República Dominicana com ele, segundo o site "The Denver Channel".