Noiva desiste de casamento com Carlos Bolsonaro a dois dias da cerimônia

O filho 02 do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro continuará solteiro. Ele estava de casamento marcado com a gaúcha Geórgia Paiva Azambuja, filha de produtores rurais de Bagé, no Rio Grande do Sul, para este sábado (26), mas a relação foi desfeita a dois dias do enlace matrimonial.

A decisão de colocar um ponto final na relação foi de Georgia. Ela rompeu o noivado após avaliar que não estava preparada para se casar com um político.

Conhecido como Carluxo, Carlos é vereador do Rio de Janeiro e acumula polêmicas causadas nas redes sociais e suspeitas sobre sua atuação nos bastidores do Palácio do Planalto. O casal tinha anunciado o noivado em setembro do ano passado.

De acordo com a Zero Hora, a família Bolsonaro desembarcaria no sábado, no Rio Grande do Sul, para a cerimônia. Aos seus familiares, Geórgia já teria comunicado o que terminaria o relacionamento ainda em dezembro. Os dois estavam juntos desde 2018.

O jornal também afirmou que a decisão da noiva foi motivada após ouvir um sermão de um padre durante o casamento de sua prima, no final do ano passado. O relacionamento estava em crise desde aquela época.