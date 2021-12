Noivo entra na igreja dançando pagode no próprio casamento

O jornalista Tiago Di Araújo (@tiagodiaraujo), que trabalhou no site iBahia e atualmente cuida das notícias de entretenimento do Bocão News, fez do seu casamento um show de dança. Ao lado da mãe, entou na igreja quebrando tudo ao som da banda Paragolé.

"Se eu não entrasse quebrando ao som do Parango, não seria eu!", publicou o noivo em seu Instagram. Ainda na publicação ele aproveitou pra brincar com a noiva, Tay Pereira (@taypereiira), que desse jeito ela não poderia dizer não. Eles estão juntos há oito anos.