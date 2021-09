Noivo fratura a coluna após ser jogado para cima em festa de casamento

Uma festa de casamento na Romênia acabou em tragédia. Liviu Filimon, de 31 anos, foi jogado para o alto durante a celebração dos convidados e acabou fraturando a coluna. O caso aconteceu na última sexta-feira (17) e foi filmado.

O rapaz romeno foi arremessado no ar e acabou virando de cabeça para baixo na queda. Os responsáveis pela ação perigosa não conseguiram segurar o noivo, que bateu com a cabeça no chão.

Nas imagens, ainda é possível ver a noiva e outros presentes correndo para socorrer o homem. Segundo o Daily Mail, relatos locais sugerem que os amigos pioraram a situação pegando Filimon e colocando-o em uma cadeira antes que os paramédicos chegassem.

A mídia local informou que a festa continuou mesmo depois que Filimon sofreu o acidente, com a noiva e os familiares tentando manter os convidados entretidos.

O noivo foi encaminhado ao hospital, onde foi confirmada a fratura na coluna vertebral.

"Ele está internado na ala de neurocirurgia e passará por mais testes na próxima semana", disse a Dra Lucia Dania, responsável pelo caso.

Filimon ainda considera processar os amigos que o puseram em risco. “Eu entrei em contato com um advogado, mas ainda estou considerando o que farei'', disse, na cama do hospital.

Ele disse que não consegue mexer os pés desde o incidente.