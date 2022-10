Nordestinos são alvo de xenofobia nas redes sociais

Os nordestinos voltaram a ser alvo de xenofobia após o resultado do primeiro turno das eleições. O candidato Lula (PT) venceu em todos os estados do Nordeste e teve 12,9 milhões de votos em vantagem a Jair Bolsonaro (PL).

Nas redes sociais, uma enxurrada de comentários preconceituosos começou a ser compartilhada. A região foi apelidada de "Cuba do Sul" e de "Venezuela 3.0". Em alguns posts, internautas acusam os nordestinos de não trabalharem.

obrigado nordeste, vocês realmente "salvaram" o brasil hein pic.twitter.com/40babQ2dZY — black hor$e (@fdiwgo) October 3, 2022 Boicote à Bahia e ao nordeste — Rodrigo Isaac (@issac_rodrigo) October 3, 2022

Também houve comentários preconceituosos durante o programa mesão da apuração do CORREIO. Em alguns comentários, são citados o auxílio emergencial como um dos motivos dos votos no Nordeste. Mas o auxílio emergencial foi uma política aplicada no governo Bolsonaro e não no governo Lula.

Os nordestinos também reagiram e compartilharam mensagens exaltando a região e o orgulho de ser nordestino.





Tudo q eu queria era um movimento separatista do nordeste msm, q gente não precisa desses asquerosos n — ???????????????????? ⚜️ #whodat (@qpeduu) October 3, 2022

