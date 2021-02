Nos acréscimos, Bahia cede empate ao Goiás na Fonte Nova: 3x3

Uma boa dose de esperança foi dada ao coração tricolor, até os acréscimos do jogo, quando Fernandão selou o placar na Fonte Nova. Na noite deste sábado (6), o Bahia empatou com o Goiás por 3x3. A equipe baiana vencia de virada até os 49 minutos do segundo tempo, quando o centroavante deu números finais ao confronto.

A primeira comemoração foi de um atacante acostumado a jogar na Fonte Nova, mas que essa noite não trajava azul, vermelho e branco. Fernandão não apenas fez valer a lei do ex como vibrou muito ao balançar a rede aos 18 minutos após bater pênalti. Anderson chegou a defender a cobrança com a perna, mas a bola foi no travessão e voltou para o próprio centroavante, que não desperdiçou o rebote: 1x0. A infração foi marcada com a ajudar do VAR, que identificou um toque no braço de Gregore após cruzamento para a área de Vinícius. Foi o 9º gol de Fernandão no Campeonato Brasileiro, o 6º pelo Goiás. O atacante defendeu o Bahia até agosto do ano passado e já tinha anotado três antes de deixar o clube.

O Bahia não demorou a reagir. Apesar de não jogar bem, conseguia pressionar o adversário. O empate saiu dos pés de Gilberto, aos 25 minutos. David Duarte cortou fraco para o meio da área e o artilheiro tricolor mandou uma bomba: 1x1. Foi o 19º gol do artilheiro do Bahia na temporada. O Goiás teve a chance de ampliar, após Shaylon deixar Fernandão de cara para o gol, mas Anderson fez a defesa. Quem encontrou o caminho do gol antes do intervalo foi o Esquadrão. Gilberto deu passe em profundidade para Gabriel Novaes e observou o companheiro aproveitar a oportunidade. Com um corte, ele deixou David Duarte no chão e bateu firme pra virar o jogo na Fonte Nova aos 47 minutos: 2x1.

O Bahia não conseguiu sustentar o placar por muito tempo após o intervalo. Logo aos três minutos, Vinícius contou com a saída errada do goleiro Anderson e empatou o jogo: 2x2. A situação ficaria ainda mais crítica para o tricolor quando, aos 20 minutos, passou a jogar com um a menos. Em disputa de bola, Rafael Moura e Daniel levantaram a perna mais do que o recomendado e o meia do Bahia acabou expulso.

No entanto, Alesson voltou a dar esperança ao torcedor ao colocar o Bahia na frente outra vez aos 33 minutos. A jogada começou com um chutão do goleiro Anderson e terminou com a bola na rede após bom drible em cima de Marcelo Rangel. Não perca as contas: 3x2. O placar já parecia definido, até que aos 49 minutos a bola sobrou para Fernandão e ele, de cabeça, deu números finais ao jogo: 3x3 na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3x3 Goiás – 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Anderson, Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Ramon (Daniel); Rossi, Gilberto (Juninho) e Gabriel Novaes (Alesson). Técnico: Dado Cavalcanti.

Goiás: Marcelo Rangel, Índio (Miguel Figueira), David Duarte (Taylon), Fábio Sanches, Iago Mendonça e Jefferson (Rafael Moura); Breno (Gustavinho), Shaylon e Henrique Lordelo (Ariel Cabral); Vinícius e Fernandão. Técnico: Glauber Ramos.

Estádio: Fonte Nova, em Salvador

Cartões amarelos: Jefferson, Rossi, Fernandão

Cartão vermelho: Daniel

Arbitragem: Rafael Traci, auxiliado por Bruno Boschilia e Helton Nunes.