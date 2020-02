Nos acréscimos, Bahia cede empate para o Ceará no Nordestão

Um empate com sabor de derrota. O Bahia vencia o Ceará de virada até ceder o empate nos acréscimos da etapa final. O clássico nordestino disputado neste sábado (15), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, terminou em 2x2 após boas doses de emoção.

Impulsionado pela eficiência de Gilberto, o Bahia conseguiu superar a má atuação do primeiro tempo e virar o jogo. O centroavante balançou a rede duas vezes contra a equipe cearense e agora tem quatro gols na temporada - três no torneio regional e um na Copa Sul-Americana. Porém, o tricolor recuou nos minutos finais do segundo tempo e não suportou a insistência dos donos da casa, que igualaram o marcador com Mateus Gonçalves. Antes, Vinícius, ex-Bahia, havia aberto o placar.

PRIMEIRO TEMPO

O Ceará foi superior durante quase toda a etapa inicial. O alvinegro tinha mais posse de bola, se defendia com eficiência, dominava as ações, criava as melhores oportunidades e não demorou para abrir o placar no Castelão. Aos 17 minutos, Vinícius fez valer a "lei do ex" e marcou um golaço. De fora da área, o meia acertou o ângulo do goleiro Anderson e comemorou diante do clube que defendeu em 2017 e 2018.

Já o Bahia encontrava muita dificuldade para passar da intermediária e só entrou no jogo depois que Gilberto igualou o marcador aos 38 minutos. Lucas Fonseca ganhou a bola na defesa e a lançou em profundidade. Clayson e William Oliveira dividiram, mas não conseguiram dominar. A redonada sobrou para Gilberto, que venceu o marcador e tocou na saída de Fernando Prass: 1x1. Juninho Capixaba ainda teve a chance de virar o jogo após contra-ataque puxado por Élber, mas o goleiro da equipe cearense levou a melhor dessa vez.

SEGUNDO TEMPO

O Bahia voltou melhor no segundo tempo, equilibrou o jogo e criou dificuldades para o Ceará, que não encontrou os mesmos espaços de antes e passou a errar passes. Pouco tempo depois da bola voltar a rolar, João Pedro fez bela jogada individual, invadiu a área e chutou cruzado, mas mandou para fora. De longe, Arthur Caíke também ameaçou a meta dos donos da casa, mas esbarrou em Fernando Prass. Os gols do tricolor no clássico nordestino estavam reservados para Gilberto. Aos 26 minutos, o centroavante recebeu passe de Clayson, driblou o goleiro rival e mandou pra rede: 2x1.

No entanto, após a virada, o Bahia recuou e chamou o Ceará para o ataque. Felipe Baixola e Samuel Xavier assustaram, mas foi Mateus Gonçalves que deu números finais ao jogo. Aos 48 minutos, ele aproveitou o cruzamento de Felipe Baixola para empatar o duelo: 2x2.

RETROSPECTO

O empate com o Ceará foi o segundo do Bahia nesta Copa do Nordeste. O Esquadrão já havia empatado sem gols com Santa Cruz na estreia do torneio. O time comandado por Roger Machado venceu o Imperatriz por 2x0, em Pituaçu, na 2ª rodada, e perdeu para o rival Vitória pelo mesmo placar na 3ª rodada.

PRÓXIMOS JOGOS

O time principal do Bahia volta a entrar em campo na quarta-feira (19), contra o CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Depois disso, no domingo (1), a equipe de transição do tricolor encara o rival Vitória, às 16h, no Barradão, no primeiro clássico do Campeonato Baiano.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Bahia - 4ª fase da Copa do Nordeste

Estádio: Castelão (Fortaleza)

Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Lima (Rodrigão), Vinícius (Felipe Baxola) e Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves); Rafael Sobis Técnico: Enderson Moreira

Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Rossi (Arthur Caíke), Élber, Clayson (Ronaldo) e Gilberto (Saldanha) Técnico: Roger Machado

Gols: Vinícius, aos 17 minutos do 1º tempo; Gilberto, aos 38 do 1º tempo e aos 26 do 2º tempo

Cartão amarelo: Rossi

Público:

Renda:

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior, auxiliado por Vinícius Melo de Lima e Luis Carlos de França Costa.