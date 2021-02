Nos acréscimos, Vitória cede empate ao Unirb na estreia do Baiano

O Leão não conseguiu mostrar as garras na estreia da temporada 2021. No jogo de abertura do Campeonato Baiano, o Vitória apenas empatou com o estreante Unirb, na noite desta quarta-feira (17), no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Pratas da casa, os atacantes Samuel, David e Ruan Nascimento construíram o placar, que foi definido por Du Paraíba aos 47 minutos da etapa final: 3x3. Dedé e Leocovick (contra) já tinha anotado para os donos da casa antes.

A noite poderia ter sido protagonizada pelos talentos revelados na base do Vitória, mas acabou tendo um jogador que deixou o banco de reservas do Unirb como personagem principal. O contexto final foi bem diferente do que se desenhou no primeiro tempo, quando o rubro-negro dominou as ações do jogo, não teve sua defesa incomodada e seguiu para o vestiário em vantagem no placar após o centroavante Samuel, 20 anos, abrir o marcador.

Na volta do intervalo, mais investidas do Leão e logo outro gol, novamente comemorado por um atacante revelado na Toca. David, 21 anos, balançou a rede na estreia como jogador profissional. Fundado em 2018, o Unirb disputa pela primeira vez a divisão de elite do estadual e não se deixou abater. Diminuiu com Dedé e chegou ao empate com a colaboração de Leocovick.

Outro prata da casa, Ruan Nascimento, 19 anos, deixou a reserva para colocar o Vitória na frente outra vez. Parecia mesmo que a festa seria da base rubro-negra, mas um jogador experiente fez questão de estragar a comemoração. Du Paraíba saiu do banco para mudar a história do jogo. Ele já tinha sido responsável pela jogada que resultou no gol contra de Leocovick e resolveu marcar um golaço nos acréscimos.

OLHA A BASE AÍ

O primeiro gol do Campeonato Baiano 2021 teve a assinatura de um jogador revelado nas categorias de base do Vitória. Aos 25 minutos, Eduardo cobrou escanteio, Fernando Neto desviou de cabeça e Samuel escorou de perna esquerda: 1x0.

Foi o segundo tento anotado pelo prata da casa como profissional. O centroavante já havia garantido o triunfo por 1x0 contra o Brasil de Pelotas no último dia 29, na rodada derradeira da Série B do Brasileiro.

Antes da rede ser estufada, o Vitória já tinha criado três oportunidades, todas defendidas pelo goleiro Deijair. Primeiro, David chutou de fora da área. Depois, Samuel fez o mesmo. Fernando Neto ainda bateu de primeira.

Confiante, Samuel tentou ampliar pouco tempo depois de mudar o placar. Ele aproveitou cruzamento de Leocovick e bateu para o gol novamente, mas dessa vez Deijair fez a defesa.

Na sequência, foi a vez de outro prata da casa investir contra a meta do Unirb. Vico aproveitou lançamento, invadiu a área e, após ficar ângulo para finalizar, rolou para David. Na estreia como jogador profissional, o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora.

RIVAL REAGIU

Na volta do intervalo, mais investida do Vitória. Samuel chutou forte e viu Deijair espalmar. Na segunda tentativa rubro-negra, no entanto, o goleiro do Unirb não conseguiu evitar que a bola encontrasse a rede novamente com a assinatura de um jogador revelado na Toca do Leão. Aos 10 minutos, Eduardo cruzou e David bateu de primeira para comemorar o primeiro gol da carreira profissional: 2x0.

O Unirb ainda não tinha chegado com perigo na área do Vitória, até que, aos 14 minutos, aproveitou a bola parada para diminuir o marcador. Carlos Magno cobrou falta e Dedé, de cabeça, assinou o primeiro gol da história do clube na primeira divisão estadual: 2x1.

Os donos da casa cresceram no jogo e tiveram a chance de empatar após João Victor errar na saída de bola do Vitória. Du Paraíba chutou da entrada da área, mas errou o alvo. Não conseguiu dessa vez, mas sim na tentativa seguinte. Aos 35 minutos, o próprio Du Paraíba invadiu a área e tentou cruzar. A bola bateu no pé de Leocovick e enganou o goleiro Yuri: 2x2.

O Vitória voltou a reagir com o talento de um prata da casa. Ao contrário de Samuel e David, Ruan Nascimento começou entre os reservas, mas deixou o banco pra garantir, com categoria, o terceiro gol. Aos 37 minutos, Leocovick cruzou, Eron desviou e Ruan Nascimento, de letra, anotou o primeiro tento como jogador profissional. Precisou esperar um pouco para comemorar, já que inicialmente a arbitragem havia marcado impedimento: 3x2.

O jogo parecia definido até que Du Paraíba decidiu dar números finais a ele. Aos 47 minutos, o atacante invadiu a área e chutou forte. A bola beijou a trave e encontrou a rede: 3x3 no Carneirão.

PRÓXIMO JOGO

O próximo adversário do Leão é o Vitória da Conquista. As equipes se enfrentam no sábado (20), às 16h, no Barradão. Na sequência, o Vitória volta a jogar fora de casa, novamente no estádio Carneirão, em Alagoinhas, dessa vez contra o Atlético, na quarta-feira (24), às 19h30.

FICHA TÉCNICA

Unirb 3x3 Vitória - 1ª rodada do Campeonato Baiano

Unirb: Deijair, Léo Alaba, Dedé, Gustavo Constâncio e Felipe Maradona; Rogério Xodó, Paulinho, Rafael Granja (Du Paraíba), Carlos Magno (Welton) e Henrique Coelho (Vinícius); Dener. Técnico: Laélson Lopes.

Vitória: Yuri, Van, João Victor, Wallace e Leocovick (Pedrinho); João Pedro, Fernando Neto e Eduardo (Gabriel Santiago); Vico (Ruan Levine), Samuel (Eron) e David (Ruan Nascimento). Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Carneirão, em Alagoinhas

Gols: Samuel, aos 25 minutos do 1º tempo; David, aos 10 minutos, Dedé, aos 14, Leocovick (contra), aos 35, Ruan Nascimento, aos 37, e Du Paraíba, aos 47, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Dedé, Welton, Léo Alaba, Wallace Reis

Arbitragem: Reinaldo Silva de Santana auxiliado Jucimar dos Santos Dias e Luanderson Lima dos Santos.