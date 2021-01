'Nós somos os maiores culpados', avalia Leandro Silva

O Vitória amargou mais um tropeço na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o carrasco foi o América-MG. O líder do torneio aplicou uma goleada por 4x0 no rubro-negro na noite deste sábado (9), no estádio Independência, em Belo Horizonte. Rodolfo, Messias e Neto Berola, duas vezes, foram os autores dos tentos que mantiveram o Leão em situação delicada na competição.

Em 16º lugar, o Vitória soma 37 pontos e está a apenas um do Figueirense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. “A gente vêm trabalhando muito forte desde o começo da temporada, mas os resultados não vêm. Trabalho de excelência. Rodrigo (Chagas, técnico), que assumiu, está fazendo um belo trabalho. Nós somos os maiores culpados por essa situação. Creio que vamos sair dessa”, afirmou o lateral direito Leandro Silva, no intervalo do jogo, quando o Vitória ainda perdia por apenas 2x0.

A delegação do Vitória não retornará para Salvador. O grupo segue de Belo Horizonte direto para Florianópolis, onde faz o segundo jogo consecutivo fora de casa, quarta-feira (13), às 19h, contra o Avaí, no estádio Ressacada. O rubro-negro só volta a jogar no Barradão no dia 17, quando recebe a Chapecoense, às 16h.