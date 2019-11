'Nosso grupo não tem safadeza', diz Gregore após nova derrota

O jejum do Bahia no Campeonato Brasileiro foi ampliado. Na tarde deste domingo (24), o tricolor foi superado pelo Goiás, por 4x3, no estádio Serra Dourada, completou o seu oitavo jogo sem vitória e foi ultrapassado pelo próprio alviverde na tabela de classificação.

Ao fim do duelo, os jogadores lamentaram mais um revés no campeonato. O volante Gregore desabafou explicando que o time tem feito as coisas da maneira certa, mas não tem encontrado o caminho dos triunfos.

"Não tem muito o que falar. Nosso time tem um grupo de trabalhadores, não tem safadeza, trairagem. Criamos bastante, mas tomamos quatro gols e temos que ajeitar para quarta-feira", disse o volante, referindo-se ao confronto com o Atlético-MG, próximo adversário, na Fonte Nova.

"Não tem como explicar (a queda de rendimento). É agradecer o apoio de quem apoia, arrumar as coisas e voltar a vencer. Às vezes não tem que ficar falando muito", continuou Gregore.

Outra referência do elenco tricolor, o goleiro Douglas também falou sobre o momento de crise que a equipe vive. Foi a primeira vez que o Bahia levou quatro gols na atual edição do Brasileirão. Para ele, o time precisa estar mais concentrado.

"A gente foi capaz de fazer três gols fora de casa, mas sofremos quatro. Não tivemos regularidade dentro da partida e isso tem dificultado os nossos triunfos nas últimas rodadas. Temos que ter a consciência de que temos que ser efetivos na frente como fomos hoje, mas não podemos ser tão vazados lá atrás", analisou o goleiro.

"A gente está muito incomodado com o momento, com os quatro gols sofridos. Construímos tudo na partida coletivamente, é um momento difícil e temos que mostrar nesse momento o quanto somos profissionais, somos homens e capazes de aguentar tudo que é colocado, a camisa, a torcida do Bahia. Temos que reagir para voltar a ser um time competitivo, que é o que está nos faltando nas últimas rodadas", explicou Douglas.

Faltando apenas mais quatro jogos para o fim do Brasileirão, o Bahia volta as atenções agora para o duelo contra o Atlético-MG, na quarta-feira (27), às 21h30, na Fonte Nova. O tricolor soma 44 pontos e atualmente ocupa a 10ª colocação. Depois, enfrentará CSA (fora), Vasco (casa) e Fortaleza (fora).