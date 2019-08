Nota Premiada Bahia de agosto: veja se você está entre os 10 ganhadores

Cinco moradores de Salvador e cinco da Região Metropolina e interior foram contemplados no sorteio de agosto da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, realizado nesta quarta-feira (21), com base nos resultados da Loteria Federal.

Cada um dos dez ganhadores receberá um prêmio de R$ 100 mil. Os sorteados na capital moram nos bairros de Pau Miúdo, Pau da Lima, Imbuí, Politeama e Pernambués. Já os do interior são dos municípios de Simões Filho, Barreiras, Jequié, Itaparica e Santo Antônio de Jesus.

Os nomes de todos os ganhadores podem ser conferidos no site da promoção, junto com parte da numeração do CPF.

Os contemplados desta vez foram Vera Lúcia Oliveira de Andrade, Tatiana Aparecida de Barros, Juscelino dos Santos Miranda, Antônio Crispim dos Santos Matos, Simone Santana dos Passos, Sidney Leal dos Santos, Louise Moura Ribeiro, Joice Mota Andrade, Rui Cesar Bahia Sá e Camila Moreira de Jesus.

A campanha de cidadania fiscal realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba) conta atualmente com cerca de 486,7 mil participantes.

Como concorrer

Para tentar a sorte grande é preciso estar inscrito no www.notapremiadabahia.ba.gov.br e incluir o CPF cadastrado a cada compra realizada em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Além de sortear prêmios, a campanha beneficia 528 entidades filantrópicas da capital e do interior que estão ativas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Juntas, estas entidades já receberam ao todo R$ 16,9 milhões desde o início dos sorteios da Nota Premiada Bahia, em fevereiro do ano passado. Quem se cadastra para concorrer aos sorteios deve indicar até duas instituições, uma da área de saúde e outra da área social, para compartilhamento das notas.

Participam da campanha Nota Premiada Bahia (NPB), instituições de vários portes, desde grandes hospitais e santas casas até pequenos centros de apoio social. Inscrito no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade desde o seu início, o Hospital Aristides Maltez, que atende a pacientes portadores de câncer, é uma das opções na área de saúde para cadastro e compartilhamento de notas eletrônicas da Nota Premiada Bahia. O hospital, criado em 1952, desenvolve atividades de combate ao câncer, abrangendo diagnóstico, reabilitação, cirurgias e acompanhamento dos pacientes, e responde por mais de 3,5 mil atendimentos diários exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Levantamento do Ministério da Saúde destaca o Aristides Maltez como a unidade hospitalar de atendimento a pacientes com câncer responsável pelo maior número de cirurgias oncológicas realizadas no país: entre 850 a 900 procedimentos cirúrgicos/mês.

Por meio da Nota Premiada Bahia, onde já conta com mais de 87 mil doadores, o Aristides Maltez tem garantido recursos para viabilizar a manutenção do funcionamento do hospital. “Nesta etapa, conquistamos 1,1 milhão de notas compartilhadas, o que nos impulsiona cada vez mais a buscar parceiros na Nota Premiada Bahia”, informa o diretor administrativo do hospital, Washington Couto, explicando que os recursos provenientes da campanha têm apoiado a instituição na manutenção do estoque de medicamentos, materiais e na aquisição de equipamentos hospitalares.

Segundo Couto, o hospital não para de buscar meios de crescer em número de apoiadores e realiza campanhas sistemáticas visando esclarecer a população sobre a importância de se cadastrar no programa governamental e solicitar a inclusão do CPF na nota. “Estamos com uma campanha de esclarecimento no nosso Instagram, mas também fizemos cartazes e panfletos difundindo as informações de como se cadastrar no site da Nota e como indicar nossa instituição na área de saúde”, diz.

Sorteios

As premiações baseiam-se nos resultados da Loteria Federal. Todas as compras com CPF na nota eletrônica, desde que o comprador esteja cadastrado no sistema, são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada. Como forma de equilibrar as chances dos participantes, o sistema foi programado para estabelecer uma relação decrescente entre volume de compras e total de bilhetes emitidos.

São, no total, oito faixas. Se as compras associadas ao seu CPF somarem até R$ 100 no mês, o participante terá direito a dez bilhetes eletrônicos. Se a soma for de até R$ 200, serão 15 bilhetes. Serão 20 bilhetes quando a soma dos valores das notas for de até R$ 400, 25 bilhetes se as compras somarem R$ 800, 30 bilhetes se a soma for de até R$ 1,2 mil, 35 se chegar a R$ 1,6 mil e 40 se alcançar R$ 2 mil, chegando-se ao máximo de 45 para todas as situações em que a soma ficar acima deste último patamar. As informações são da Sefaz-BA.