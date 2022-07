Nova data da prova para delegado da Polícia Civil é definida; confira

Foi divulgada neste sábado (30) a nova data para a realização do concurso da Polícia Civil. A prova será realizada no dia 21 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (30).

As provas deveriam ter ocorrido no último domingo (24), mas foram suspensas porque os envelopes com as avaliações foram entregues com nomes dos candidatos trocados. Ao todo, são 150 vagas disponíveis com salários de até R$ 13 mil.

A prova segue no mesmo formato, com questões objetivas e discursivas, que deverão ser refeitas pelos candidatos, mas com um novo cronograma, que será publicado no Portal do Servidor e no site da organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As provas no turno da manhã serão as objetivas e acontecerão a partir das 8h, mas os portões serão fechados às 7h45. Já à tarde, às 14h, serão aplicadas as provas discursivas, com fechamento dos portões às 13h45.