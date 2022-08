Nova edição da Feira da Sé começa neste sábado (20) no Food Park Salvador

A nova edição da Feira da Sé começa neste sábado (20) e segue até o domingo (21) no Food Park Salvador, na Orla da Boca do Rio. O evento será realizado em parceria com a Rede Bahia, que promove uma ação especial de lançamento da nova novela das seis, Mar do Sertão, nos dois dias de feira. O espaço reúne cerca de 30 foodtrucks, parque infantil, e terá uma programação diferenciada com o lançamento da novela.

Elementos que remetem ao mar e ao sertão estarão presentes no espaço, além de opções gastronômicas diversas e uma feira de artesanato, com curadoria da Feira da Sé, associada ao tema da trama.

No sábado e domingo, às 15h, tem recreação infantil, com o grupo Pimpolhada Animação. No sábado, às 16h, tem show de Mickey e Minnie; no domingo, no mesmo horário, show da Turma da Mônica. No fim da tarde, às 18h, tem o forró pé de serra com Marquinhos Cerqueira, no primeiro dia, e o trio nordestino Sussu Sanfoneiro, no segundo, para embalar todo mundo no clima do sertão.

“Desde o início do projeto, nosso foco sempre foi valorizar os artistas, artesãos e pequenos empreendedores baianos, com o objetivo de fomentar esse mercado, promovendo acesso a produtos que talvez o público não encontrasse de outra forma. Além disso, outro objetivo da Feira da Sé é promover a ocupação de espaços públicos com conteúdos autorais e de qualidade”, conta Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM, responsável pela Feira da Sé.

Sobre a novela

Ambientada no Nordeste, a novela tem como temática principal uma história de amor. A produção traz em seu elenco cerca de 20 atores da região, além de diretores e integrantes da equipe técnica. Da Bahia, fazem parte do núcleo os atores Érico Brás, Cyria Coentro e Felipe Velozo, e o codiretor Rogério Sagui.

“Acredito que a ambientação da novela ganha um grande diferencial devido ao elenco escalado. Esses atores contribuem, não apenas trazendo representatividade para a trama, mas também com suas vivências, que nos inspiram a criar esse sertão nos Estúdios Globo”, afirma o diretor Allan Fiterman.